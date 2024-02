Tak 67-letnia Monika Olejnik kusi dekoltem! Nie zostawia wiele dla wyobraźni

Poseł od Ziobry zszokował wszystkch! Co on wyczynia?! Mamy zdjęcia

Monika Olejnik może pochwalić się ogromnym doświadczeniem dziennikarskim. Od lat przeprowadza wywiady z politykami czy wybitnymi przedstawicielami swoich dziedzin, jak sztuka czy sport. Często pokazuje się także na najważniejszych branżowych imprezach.

Widzowie „Kropki nad i” są przyzwyczajeni do oglądania dziennikarki w stonowanych, eleganckich strojach. Jedynym elementem, który dodaje nutkę ekstrawagancji do jej stylizacji, bywają buty, do których Monika Olejnik ma słabość. Lubi pokazywać się w designerskim obuwiu – im oryginalniejsze, tym lepsze.

Prywatnie gwiazda TVN ma zdecydowanie bardziej charakterystyczny styl. Nie stroni od zakładania ubrań od projektantów światowej sławy, zawsze też podąża za najnowszymi trendami. W swoich mediach społecznościowych często pokazuje zdjęcia, na których widać wiele jej różnorodnych stylizacji.

Uwagę zwracają między innymi kreacje z głębokim dekoltem. Jedną z nich była obcisła sukienka w kwiatowy wzór, jaką nosiła w Wenecji. Wcięcie stroju nie pozostawiało wiele pola dla wyobraźni! Inną odważną kreację założyła na festiwal filmowy w Cannes. Czarna suknia z długim rękawem miała dekolt niemal do pępka!

Monika Olejnik często pokazuje się także w przewiewnych sukienkach na ramiączkach, które zmysłowo opadają na biuście, odsłaniając co nieco ciała czy też w kostiumach kąpielowych. Aż trudno uwierzyć, że dziennikarka ma 67 lat! Jest bardzo wysportowana, a swoimi mięśniami może zawstydzić wiele młodszych osób. Nic dziwnego, że jest tak pewna siebie i nie ma problemu z zakładaniem odważnych strojów.

