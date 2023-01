Niesamowite, co zrobił były mąż Katarzyny Piekarskiej, gdy dowiedział się o jej nowotworze!

Była dziennikarka TVP ostatnio przypomniała o sobie, wspominając dramatyczne chwile, które przeżyła w szpitalu. Beata Tadla przyjęła nawet ostatnie namaszczenie. - Po cesarskim cięciu zaczęła się 40-stopniowa gorączka, leżałam pod dwiema kołdrami i drżałam z zimna, natychmiast rozwinęło się obustronne zapalenie płuc. Posłuszeństwa zaczęła odmawiać wątroba, nerki, serce było powiększone, a ciało pokryte wybroczynami. Byłam nieprzytomna, podłączona do aparatury, rodzice przy moim szpitalnym łóżku, noworodek u teściów. Potem ksiądz z namaszczeniem chorych i nieustająca walka o rozpoznanie bakterii. Walka o życie. Trochę to trwało… - wyznała prezenterka, która przez lata związana była z popularnym pogodynkiem Jarosławem Kretem.

Tak zmieniła się Beata Tadla przez 19 lat

Beata Tadla do telewizji trafiła w 2004 roku, czyli jeszcze przed 30-tką. Zaczynała od pracy w TVN Style, a już rok później trafiła do TVN24. Prezenterka prowadziła też "Fakty" w TVN. Od listopada 2012 roku była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" TVP. W telewizji publicznej Beata Tadla była także gospodynią programów "Kawa czy herbata" i "Dziś wieczorem". Później prezenterka pracowała m.in. w Nowa TV i Superstacji. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Beata Tadla. Mamy fotki od roku 2004 do 2023! W którym wydaniu była gwiazda TVP podoba Wam się najbardziej?