Tak Donald Tusk zajął się wnuczkami. Jednoznaczna reakcja internautów

Donald Tusk ma przed sobą wiele pracy, zwłaszcza w obliczu niedawnego wotum zaufania dla rządu i obietnicy wielu zmian we władzy. Ponadto cały czas monitoruje sprawę nieprawidłowości w liczeniu głosów w niektórych komisjach. Mimo to udaje mu się zawsze znaleźć czas, by naładować baterie i nacieszyć z obecności swojej rodziny.

W niedzielę 22 czerwca pochwalił się zdjęciem ze swoimi wnukami. Widać na nim, jak premier pomaga wnusi założyć baletki przed jej występem. Dziewczynka już ma na sobie tiulową spódniczkę i trykoty, do tego kwiatki i włosy spięte w schludny koczek.

- Dziadek przydał się do zmiany bucików przed baletowym występem naszych gwiazdek. Była liczna publiczność, wielkie oklaski i kwiaty dla artystek. Przeżywam takie chwile bardziej niż finały Mundialu i Euro razem wzięte - napisał na Instagramie lider PO.

Widać, że Donald Tusk czerpie prawdziwą przyjemność z chwil spędzonych ze swoimi wnukami! Na pewno pęka z dumy, gdy dziewczynki tańczą balet na scenie.

Reakcja internautów

Na post Donalda Tuska szybko zareagowali internauci, którzy są wprost zachwyceni rodzinną scenką. "Fajny dziadek i fajny premier"; "Dziadek na medal. Człowiek, który wie, czym jest życie rodzinne, wsparcie, miłość"; "To najpiękniejsze chwilę w życiu rodziców jak i dziadków"; "Taki dziadek to prawdziwy skarb"; "Najlepszy dziadek na świecie"; "To są te chwile, które nadają sens życiu" - czytamy w komentarzach.

Widać, że tym zdjęciem premier skradł serce wielu użytkowników sieci!

