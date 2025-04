Tak Karol Nawrocki haratał w gałę w Gdańsku. Mamy zdjęcia!

Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

Karol Nawrocki 17 kwietnia odwiedził rodzinne miasto. Razem z mieszkańcami Gdańska postanowił skorzystać z bardzo słonecznej i ciepłej aury i grał w piłkę. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że chce po prostu porozmawiać z mieszkańcami. W naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak wyglądało haratanie w gałę z obywatelskim kandydatem na prezydenta popieranego przez PiS.

Nawrocki o wizji Polski

Karol Nawrocki w środowy wieczór gościł w Kanale Zero, gdzie odpowiadał na pytania Krzysztofa Stanowskiego, również kandydata na prezydenta Polski. Kandydat popierany przez PiS był pytany m.in. o to, jakiej wizji Polski by chciał.

- Widzę Polskę normalną, bez obcych ideologii, które naprawdę nakładają presję na szkołę naszych dzieci, na nasze gospodarstwa rolne, na nasze lasy i na naszą gospodarkę społeczną - powiedział Nawrocki. Kandydat na prezydent skrytykował też obecny rząd. Jak zaznaczył, ludzie nie śledzą stanu finansów publicznych, "bo telewizja komercyjna i telewizja rządowa mogą sobie znaleźć ekspertów, profesorów, którzy usiądą i powiedzą +stan państwa polskiego jest doskonały+". Dodał, że podczas spotkań z wyborcami "wszyscy mówią, że jest drogo".

Podkreślił, że jednym z jego postulatów jest "państwo dobrobytu z zerowym VAT-em na żywność". - Widzę też Polskę ambitną, rozwijającą się, z dużymi projektami, z projektami aspiracyjnymi, z polskim atomem, z CPK takim, jakim miał być. Więc moja Polska to jest Polska i bezpieczna, i Polska dobrobytu, przede wszystkim Polska normalna, Polska ze swoimi wielkimi marzeniami i planami - powiedział Nawrocki.

Pytany, skąd wziąć pieniądze na zapowiadane inwestycje, przy jednoczesnej chęci obniżki podatków odparł, że "to jest plan oczywiście na kadencję, na pięć lat". - To jest zapisana wizja Polski, która oddaje pewną emocję, wrażliwość samego kandydata, ale też oddaje emocję społeczną, bo ja ten program przecież tworzyłem także z Polakami - dodał kandydat na prezydenta.

ŚLEDŹ, BU I OLO! Kwiatkowski: Nawrocki na DUSZPASTERZA WIĘZIENNEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.