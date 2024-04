i Autor: Kurnikowski/AKPA

Kto by pomyślał?

Tak Kasia Tusk spędziła weekend z córkami. Tego się nie spodziewała! "Szkoda, że..."

Kasia Tusk na co dzień ma bardzo wiele obowiązków. W końcu prowadzi własną marką odzieżową i prowadzi swoje media społecznościowe, a to bardzo absorbujące zajęcia. Wolny czas poświęca jednak swoim najbliższym. Ostatnio pochwaliła się, co robiła z córkami w weekend. Takiej reakcji chyba się nie spodziewała.