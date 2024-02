Tak mieszka Dariusz Joński! Przestronna kuchnia z kamiennym blatem i fotele glamour z ćwiekami

Dariusz Joński to polityk, który jest już w Sejmie kolejną kadencję. Polityk urodził się w 1979 roku w Łodzi i już jako młody człowiek został wiceprezydentem miasta. Z wyksztalcenia Joński jest ekonomistą, ukończył Politechnikę Łódzką, a także podyplomowe studium prawa i administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W polityce działał od młodych lat, bo już w 2000 roku przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a obecnie jest posłem klubu KO - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Od niedana pełni też funkcję szefa komisji śledczej, której zadaniem jest zbadanie tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Prywatnie Joński jest mężem pani Małgorzaty i ojcem, ma dwoje dzieci. Jak mieszka Dariusz Joński? Trzeba przyznać, że elegancko i gustownie.

Tak mieszka Dariusz Joński: pasy na ścianach i modne lamperie

Dom Dariusza Jońskiego jest urządzony bardzo elegancko, ale bez zbędnego przepychu. Joński chętnie uchyla rąbka tajemnicy i w mediach społecznościowych pokazuje, jak mieszka. Można powiedzieć, patrząc na jego zdjęcia, że polityk lubi gotować i z przyjemnością to robi, a do tego angażuje też dzieci w pomoc przy kulinarnych szaleństwach. A do tego Joński ma warunki, bo w domu polityka jest przestronna i funkcjonalnie urządzona kuchnia z szafkami w modnych kolorach.

W salonie zaś królują szare, wygodne fotele glamour z ćwiekami i modne, srebrne lampy zawieszone u sufitu. To, co też zwraca uwagę w domu Dariusza Jońskiego to tapeta na ścianach w białe i szare pasy oraz komponujące się z nimi białe lamperie. Zresztą, w galerii niżej sami zobaczycie, jak mieszka Joński z rodziną!

