Tak mieszka Joanna Senyszyn. Sama wierci i wbija gwiździe [Zdjęcia i wideo]

Joanna Senyszyn. Co ją łączy z Jarosławem Kaczyńskim?

Prof. Joanna Senyszyn to jedna z barwniejszych postaci w polskim Sejmie. Cięte riposty, kontrowersyjne wypowiedzi to znak rozpoznawczy posłanki lewicy. Mało tego! Joanna Senyszyn jest nawet w jednym zespole parlamentarnym z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim! - Chodzi o Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, ale rzadko się spotykaliśmy w ostatnich latach z uwagi na pandemię. Pamiętam, że kiedyś w poprzednich kadencjach Sejmu Jarosław Kaczyński bardzo często brał udział w posiedzeniu zespołu, bo podobnie jak i mnie, zależy mu na prawach zwierząt i to jest chyba jedyna rzecz, która nas łączy – opowiada nam Joanna Senyszyn.

Joanna Senyszyn wierci dziury, wbija haki i przenosi kontakty

Posłanka lewicy, która zaprosiła nas do swojego mieszkania, pokazała, jak mieszka i jak świetnie radzi sobie z - wydawałoby się - męskimi zajęciami. Wierciła m.in. dziury w ścianie. - Wychowałam się w domu kobiet i już jako dziecko zaczęłam przejmować różne obowiązki, które tradycyjnie uważa się za męskie. Jeśli cokolwiek trzeba było zawiesić, to wierciłam dziury w ścianie, wbijałam haki, potrafiłam naprawić lampowy telewizor. W czasie remontu przenosiłam kontakty. Oprócz tego malowałam mieszkanie, płot, a wcześniej oczyszczałam go z rdzy. Nie było takich czynności, których nie umiałabym zrobić i do dziś mi zostały te wszystkie umiejętności! - kwituje prof. Joanna Senyszyn.

