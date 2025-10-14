Tak mieszka Łukasz Mejza. Nowoczesne wnętrze: jest beton i drewno

Łukasz Mejza, znany polityk, często dzieli się zdjęciami ze swojego domu.

Jego mieszkanie cechuje nowoczesny design z minimalistycznymi i funkcjonalnymi wnętrzami.

Odkryj, jak surowe ściany i ciemne meble tworzą wyjątkową przestrzeń.

Zobacz zdjęcia i przekonaj się, jak mieszka poseł Mejza!

Łukasz Mejza to znany polityk. W 2021 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. nowych technologii w sporcie. W Sejmie zasiada od 2021 roku, został posłem obejmując mandat po śmierci posłanki Joanny Fedek, a wcześniej od 2014 r. - był radnym sejmiku województwa lubuskiego, przewodniczącym klubu Bezpartyjnych Samorządowców. To absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Prywatnie jest w związku z piękną Klaudią, z którą ma dwóch synów: Piotra i Aleksandra. A jak mieszka? Polityk nieraz pokazuje w sieci zdjęcia z domowego zacisza.

CZYTAJ: Szybka jazda to nie jedyny wybryk Mejzy. Skandali z udziałem polityka PiS jest więcej!

Mieszkanie Mejzy ma nowoczesny design!

Poseł Mejza, jak na polityka młodszego pokolenia przystało, lubi nowoczesne wnętrza. W mieszkaniu, które zajmuje z rodziną da się dostrzec wiele elementów świadczących o nowoczesnym designie, czyli stylu charakteryzującym się minimalizmem, prostymi, geometrycznymi formami, funkcjonalnością i przestronnością, a także z wykorzystaniem stonowanej kolorystyki (bieli, czerni i szarości), jak również zastosowaniem naturalnych materiałów. I tak u Mejzy postawiono na surowe, betonowe ściany, czarne elementy oświetlenia czy ciemne ramy okien. Ale dla równowagi zdecydowano też na meble w naturalnym kolorze drewna w połączeniu z ciemnym grafitem. To, co zwraca uwagę to ciekawie zaaranżowany salon z szarą kanapą i dużym telewizorem. Jak to się komponuje? Zobaczcie w galerii zdjęć niżej.