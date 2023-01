Tak mieszka Michał Kamiński. Szokujące, co robi w domu kilka razy dziennie! Zwariować można!

Tak Monika Jaruzelska świętowała Dzień Babci. Ale jak to?! FOTO

Wokalista Chumbywamby ostro o Janie Pawle II i Kaczyńskim. Drażnią go pomniki papieża

Michał Kamiński w domu mieszka, pracuje i ćwiczy

Michał Kamiński ponownie zaprosił nas do swojego okazałego domu i poczęstował azerską herbatą, której jest wielkim miłośnikiem. - Uważam, że jest jedną z najlepszych na świecie. Pierwszy raz przywiozłem ją z Azerbejdżanu, ale na szczęście w Polsce też można ją kupić - mówi wicemarszałek Senatu, który podał nam herbatę w specjalnych azerskich filiżankach. Polityk w domu nie tylko mieszka i czasem pracuje, lecz także ćwiczy. W piwnicy znajduje się specjalne pomieszczenie, gdzie stoją rowerek i orbitrek. - Codziennie jeżdżę około godziny, czasem więcej. Do tego chodzę na basen - chwali się Michał Kamiński, który dzięki diecie i aktywności fizycznej już wiele lat temu schudł kilkadziesiąt kilogramów. - Ważyłem niemal 150 kg, teraz moja waga oscyluje w granicach 70-80 - precyzuje senator, który ujawnia też, że cofnęła się u niego cukrzyca, co - jak podkreśla - zdarza się tylko w 4 proc. przypadków!

Michał Kamiński odkurza po psie. Czasem musi użyć szmaty

Michał Kamiński znajduje też czas na odkurzanie domu. Czasem robi to kilka razy dziennie! Wszystko przez jego ukochanego Afraczka. - Mój obowiązek domowy polega na tym, że jak to coś najsłodszego na świecie wraca ze spaceru, chwytam za odkurzacz i sprzątam. Czasem zdarza się, że muszę użyć też szmaty - zdradza polityk w rozmowie z Piotrem Lekszyckim i Kamilem Szewczykiem. Zwariować można z taką robotą! Innych prac domowych Michał Kamiński raczej się nie tyka - choć jak zdradza - miał chęci do pomocy żonie. Problem w tym, że gdy brał się za robotę, wszystko wychodziło nie tak jak trzeba. Zobacz w naszej galerii, jak mieszka Michał Kamiński. Poniżej nagranie prezentujemy całe nagranie programu "Politycy od kuchni" z Michałem Kamińskim.

Tu z kolei zobaczysz, jak przez lata zmieniał się Michał Kamiński. Polityk schudł niemal 80 kg!