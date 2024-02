Tak mieszka minister zdrowia. Izabela Leszczyna ma krzesło jak tron! [ZDJĘCIA]

Szok! Nie poznaliśmy dawnego kolegi Leppera. Bez wąsów jest zupełnie nie do poznania [ZDJĘCIA]

Izabela Leszczyna została ministrem zdrowia. Wiele osób może przypuszczać, że polityczka ma coś wspólnego ze służbą zdrowia, ale tak nie jest. Izabela Leszczyna może poszczycić się bogatym wykształceniem. Leszczyna to absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła też studia podyplomowe i to nie jedne, w tym filozofię i etykę, zarządzanie jakością w organizacjach oraz finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Co ciekawe karierę zawodową rozpoczynała jako polonistka w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. W 1996 r. została konsultantem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”. W 2006 r. została wybrana na radną rady miasta w Częstochowie, od 2007 r. nieprzerwanie pełni mandat poselski, czytamy w oficjalnej biografii Leszczyny umieszczonej na stronie KPMR.

Jak mieszka Izabela Leszczyna?

Izabela Leszczyna ma bardzo przytulne mieszkanie. Polityczka zdecydowała się na prostotę: nie ma u niej zbędnego przepychu czy udziwnień. Jest za to dużo bieli, która optycznie powiększa przestrzeń. Izabela Leszczyna potrafiła jednak dodać wnętrzu charakteru. Jak? Wybrała meble, która podkreślają elegancję, czyli krzesła ozdobione tak, że wyglądają niczym trony! W mieszkaniu Leszczyny uwagę zwracają też stylowe lampy, nie tylko spełniają funkcję użytkową, ale też estetyczną, bo ozdabiają wnętrze. W mieszkaniu nie brakuje też kwiatów, które relaksują i koją. Zobaczcie, jak mieszka Izabela Leszczyna. Zdjęcia w naszej galerii robią wrażenie!

