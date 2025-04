Sławomir Mentzen: "W polityce próbuję coś zmienić"

Jak mówi, do polityki poszedł, żeby coś realnie zmienić, a nie naciskać guziki pod dyktando innych, choć o polityce ma, delikatnie mówiąc, nie najlepsze zdanie. - Dużo pieniędzy się tam nie zarobi, zyska się mnóstwo wrogów, bo politycy są słusznie pogardzani - wyliczał. - Generalnie nie polecam - przekonuje. Co go więc pcha do tak niewdzięcznego zajęcia? - Bo próbuję coś zmienić – podkreślał.

Mentzen się chwali kulinarnymi popisami: "Robię żonie kawę, a dzieciom smażę placki"

To, co dla Mentzena bardzo ważne, to - jak mówi - rodzina. Żonę Agnieszkę poznał na studiach, mają trójkę dzieci. To właśnie one są dla niego motorem do działania. Ten twardy polityczny gracz i biznesmen, w domu zmienia się nie do poznania. - W kuchni rządzi żona – przyznaje. - Rewelacyjnie gotuje, smakuje mi wszystko, co przyrządzi - zwierza się polityk. Jak zdradza, żona chodzi na specjalne kursy kulinarne i jej dania wyglądają i smakują jak z najlepszych restauracji. Nie oznacza to jednak, że Mentzen na tym polu się nie stara.

- Mam dwie lewe ręce w kuchni, ale proste rzeczy potrafię zrobić - deklaruje. - Często żonie robię kawę – śmieje się. - Z trudniejszych rzeczy przyrządzam dzieciom tosty i placki w przeróżnych kształtach, jakie zamawiają - zdradza. - Naprawdę nie jest łatwo usmażyć pancake w kształcie motyla czy żaby...

Jak mieszka Sławomir Mentzen? Luksusowo!

Sławomir Mentzen ma elegancki dom. Jest tam ogromny salon połączony z otwartą kuchnią. Dom jest urządzony nowocześnie, ściany są jasne, meble w salonie ciemne, a w kuchni panuje biel, zaś drzwi lodówki są obwieszone przywożonymi z podróży magnesami. W serwantkach w salonie stoją eleganckie zastawy. Mentzen może się też pochwalić imponującą biblioteczką, która zdobi salon. Na ścianach porozwieszane są rodzinne zdjęcia.

W NASZEJ GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYSZ, JAK MIESZKA SŁAWOMIR MENTZEN! OKO CI ZBIELEJE!