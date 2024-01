Tak mieszkają panie minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula. We wspólnym mieszkaniu ten kolor robi robotę! [ZDJĘCIA]

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula przed wyborami zdecydowały, że zamieszkają razem. Jak tłumaczyły w "Super Expressie" tak było wygodnie, gdy razem szykowały się do wyborczej walki: - Wspólnie sprzątamy, jemy i pracujemy przygotowując się do spotkań z wyborcami na ostatniej prostej kampanii - mówiła Dziemianowicz-Bąk. Trzeba przyznać, że wybrały bardzo przytulne mieszkano. Chociaż nie było ono duże, to znajdowało się w nim wszystko, co potrzeba do życia. Miały więc funkcjonalnie zaprojektowaną kuchnię, salonik w wygodnym narożnikiem i balkon. Było tam miejsce do pracy i odpoczynku. Jeśli chodzi o kuchnię, to uwagę zwracały kuchenne meble w kolorze soczystej zieleni. I trzeba przyznać, że to oryginalny pomysł na kuchenną zabudowę.

A jak mieszkają ze swoimi bliskimi? Obie są miłośniczkami kotów. I na zdjęciach pupili w sieci można dojrzeć, jak mieszkają Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w mieszkaniu przytulny kominek, podłogę z kolorowych kafli. W jej mieszkaniu jest bardzo przytulnie. Minister ds. równości zaś ma białe meble, ciekawe obrazy na ścianach i wygodną kanapę w kolorze szarym. Zresztą, zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii: