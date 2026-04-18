Tak mieszkała Maria Kiszczak. Oto wnętrza willi po generale Kiszczaku [ZOBACZ]

Małżeństwo Kiszczaków mieszkało w willi na warszawskiej Woli, która niegdyś uchodziła za luksusową, a obecnie prezentuje styl z epoki PRL.

Maria Teresa Kiszczak zmarła 17 kwietnia 2023 w wieku 88 lat. Kilka lat wcześnie odszedł jej mąż, gen. Czesław Kiszczak. Kiszczakowie byli małżeństwem przez wiele lat, doczekali się dwoje dzieci: córki Ewy i syna Jarosława. Kiszczakowie mieszkali w willi na warszawskiej Woli. Ich dom w dawnych czasach musiał robić piorunujące wrażenie: piętrowy, z ogrodem prezentował się jako luksusowy. Trzeba przyznać, że jednak dziś nie robi już takiego efektu i można go uznać za dość skromny.

W środku domu Kiszczaków także nie ma nic z luksusów, a raczej są luksusy z minionej epoki. We wnętrzu willi panuje styl rodem z PRL, który dawniej mógł być marzeniem każdego Polaka. To, co wrzuca się w oczy to boazeria, tak popularna przed laty: - Całe życie zbierałem znaczki. Kiedy sprzedałem kolekcję, zarobiłem na tę boazerię - mówił lata temu w rozmowie z "Super Expressem" gen. Czesław Kiszczak.

Ściany mieszkania zdobiły obrazy, na regałach i meblościanka poustawiano bibeloty, w korytarzu wisiały drewniane płaskorzeźby. To ten właśnie dom skrywał przez całe lata wiele tajemnicy, w tym teczki z materiałami z okresu PRL. W 2016 roku, już po śmierci męża Maria Kiszczak wyniosła część z materiałów i chciała je sprzedać za 50 tys. zł, wśród dokumentów znalazły się m.in. teczki TW "Bolka".

