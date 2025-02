Tak odstresowuje się Zbigniew Ziobro. Zatrzymał się w znaczącym miejscu

Mocny wpis Marty Kaczyńskiej. Przekaz, który daje do myślenia

Kaczyńska i Nawrocki mówią jednym głosem! Czy to nowy sojusz?

Autor:

Zbigniew Ziobro miał niezwykle intensywnych piątek. Przybył do Warszawy, gdzie rankiem udał się na wywiad do TV Republika, gdzie też oddał się w ręce funkcjonariuszy i został przetransportowany do Sejmu, gdzie miał być przesłuchiwany ws. Pegasusa przez sejmową komisję śledczą. Jak się jednak okazało, posiedzenie zakończyło się zanim polityk dotarł na miejsce. Na pewno towarzyszyło mu wiele emocji. Nic dziwnego, że postanowił się odstresować!

Relaks Zbigniewa Ziobro

Zbigniew Ziobro postanowił skorzystać z wolnej chwili w Jaruzalu, gdzie udał się na samotny spacer po lesie. Choć dopiero zaczął się luty, pogoda jest zdecydowanie wiosenna. Ubrany w ciepłą kurtkę, dżinsy i wygodne buty polityk miał czas, by się wyciszyć i pozbierać myśli. Nie używał nawet telefonu!

Na chwilę zatrzymał się przy kamiennym krzyżu ozdobionym kwiatkami i wstążkami oraz ogrodzonym białym płotkiem, po ruszył w dalszą wędrówkę. Warto zaznaczyć, że spacery na świeżym powietrzu to bardzo zdrowa forma spędzenia czasu. Z pewnością mają zbawienny wpływ na polityka, który, jak zaznaczał, cały czas przechodzi przez rehabilitację. Piesza wycieczka chociaż trochę mogła ją zastąpić.

W naszej galerii zobaczysz, jak odpoczywa Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak! Nie. Ciężko stwierdzić.