Tak panie minister wystroiły się na pierwsze posiedzenie rządu. Chorosińska jak królowa stylu, Gembicka postawiła na mocny kolor

W poniedziałek (27.11) w Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony nowy rząd Mateusza Morawieckiego. To, co zdecydowanie go wyróżnia, to rekordowa liczba kobiet. Już we wtorek ministrowie spotkali się na pierwszym posiedzeniu rządu. Wszystkie panie zadały szyku. Minister kultury Dominika Chorosińska postawiła na klasykę, a minister rolnictwa na kolor.