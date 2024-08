Wybory prezydenckie zawsze wywołują ogromne poruszenie w Polsce. Najbliższe wybory prezydenckie przewidziane są na 2025 roku, ale partie już zaczynają sondować, kto mógłby zostać ich kandydatem. Tymczasem za chwilę, bo już 6 sierpnia rozpocznie się ostatni rok prezydentury Andrzeja Dudy, który w 2020 roku tego dnia został zaprzysiężony. Jak wiadomo w tak ważnych wydarzeniach prezydentom towarzyszą ich najbliżsi, w tym oczywiście małżonki. To także właśnie na żonach prezydentów zawsze jest skupiona uwaga fotoreporterów. Jak wyglądają? Jak się prezentują w tak ważnym, jak zaprzysiężenie momencie? - takie pytania stawiają sobie Polacy. My zebraliśmy zdjęcia z zaprzysiężeń prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. Sprawdźcie, jak prezentowały się ich żony!

Danuta Wałęsa przyszła w toczku na głowie

Był 22 grudnia 1990 r., gdy Lech Wałęsa złożył na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego przysięgę prezydencką. Towarzyszyła mu żona Danuta Wałęsa, która tego dnia wybrała skromny strój o bezpiecznej kolorystyce, czyli klasyczną: czerń i biel. Danuta Wałęsa pozwoliła sobie jedynie na ozdobne nakrycie głowy i w Sejmie pojawiła się w czarnym toczku ozdobionym kokardą oraz woalką. Zdjęcie z tej uroczystości do zobaczenia TUTAJ - KLIKNIJ.

Pierwsza kadencja Kwaśniewskiego. Jolanta Kwaśniewska w klasycznym kostiumie i fryzurze na Shazzę!

Po raz pierwszy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem w 1995 roku, w wyborach pokonał walczącego o reelekcję Lecha Wałęsę. Na krótko przed rozstrzygającą drugą turą wyborów obaj politycy zmierzyli się w debacie telewizyjnej. To wtedy padły z ust Wałęsy słynne słowa: - To pan w niedzielę wszedł tu jak do obory i ani be, ani me, ani kukuryku. Ja panu mogę nogę podać. Debata zdecydowanie pokazała, że to Kwaśniewski ma większe szanse na wygraną, tak też się stało. W czasie zaprzysiężenia 23 grudnia 1995 żona prezydenta Jolanta Kwaśniewska prezentowała się elegancko i z klasą: miała czarny kostium, którego kołnierz i kieszenie były obszyty białymi lamówkami. Fryzura pierwszej damy: wtedy na Shazzę!

Druga kadencja Kwaśniewskiego. Jego żona zaszalała! Kapelusz z rondem zwracał uwagę

Drugi raz Aleksander Kwaśniewski został prezydentem w 2000 roku, był bezkonkurencyjny. Wygrał już w pierwszej turze, pokonując m.in. głównego rywala Mariana Krzaklewskiego. 23 grudnia 1995 Kwaśniewski został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego żona Jolanta Kwaśniewska - wówczas już wprawiona w byciu prezydentową - znów pojawiła się w czerni: miała czarny kostium z kołnierzykiem i mankietami w kratkę. Ale już z nakryciem głowy zaszalała bardziej niż jej poprzedniczka Danuta Wałęsa, bo postawiła na czarny kapelusz z dużym rondem ozdobiony kokardą!

Maria Kaczyńska wybrała klasykę i żabot

Zupełnie inaczej wystroiła się na zaprzysiężenie Lecha Kaczyńskiego jego żona Maria Kaczyńska. Było to 23 grudnia 2005 roku. Maria Kaczyńska postawiła na czarny kostium, do którego dobrała połyskującą bluzkę w kremowym kolorze. Bluzkę, jak na ówczesną modę przystało, zdobił żabot.

Anna Komorowska postawiła na czerń i biel. Ozdoby? Tylko naszyjnik

Także w 2010 Anna Komorowska, żona Bronisława Komorowskiego, nie miała zamiaru szaleć ze strojem. W czasie zaprzysiężenia - 6 sierpnia 2010 roku - męża, który w drugiej turze wyborów wybrał z Jarosławem Kaczyńskim, postawiła na skromną stylizację. W uroczystym dniu zaprzysiężenia Komorowska miała na sobie kostium: żakiet i spódnicę w kolorze czarnym z białymi obszyciami, a jej jedyną ozdobą stylizacji był naszyjnik.

Pierwsza kadencja Dudy. Agata Duda w nauczycielskim stylu. Druga kadencja: w końcu doszło do przełamania czerni!

Można powiedzieć, że gdy w 2015 roku Andrzej Duda został prezydentem, to na zaprzysiężeniu jego żona także nie chciała się wyróżniać. Podobnie jak poprzedniczki postawiła na klasyczną elegancję, czyli... czerń z dodatkiem bieli. Wtedy nosiła też jeszcze fryzurę taką, jak w czasach bycia nauczycielką. Było więc zachowawczo. Inaczej sytuacja przedstawiła się w 2020 roku, gdy prezydent Duda zaczynał drugą kadencję. Wówczas Agata Duda zaskoczyła! Wybrała biały kostium z paskiem w tali, miała już inną fryzurę. Co ciekawe wówczas był czas pandemii, dlatego posłowie, jak i pierwsza para, musiała być w Sejmie w maseczkach. Natomiast posłanki Lewicy postawiły wtedy na stroje w kolorach tęczy.

Jednym słowem można powiedzieć, że pierwsze damy stawiały na... takie same stylizacje! Wszystkie wybierały klasykę oraz biel i czerń. A jak wyglądało to konkretnie? ZOBACZCIE W GALERII ZDJĘĆ NIŻEJ