Tak politycy powitali Nowy Rok. Jedni w Dubaju, inni w domowym zaciszu [ZDJĘCIA]

- Sławomir Mentzen spędził Sylwestra z rodziną w Dubaju, chwaląc się jazdą buggy po pustyni, a Mateusz Morawiecki przywitał nowy rok spokojnie w domu z żoną, publikując życzenia i zapowiedź intensywnej pracy w 2026 roku.
- Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek tradycyjnie bawili się razem, podkreślając, że najważniejsze jest towarzystwo.
- Rodzinnie świętowali także Paweł Szefernaker oraz minister energii Miłosz Motyka, którzy opublikowali noworoczne życzenia wraz ze zdjęciami bliskich.
Mentzen poleca buggy
Sławomir Mentzen (40 l.) spędził Sylwestra z rodziną w Dubaju, chwaląc się jazdą buggy po wydmach. „Jak ktoś będzie miał okazję, to bardzo polecam buggy na wydmach. Znacznie lepsze nawet od hulajnogi” – zapewnił lider Konfederacji we wpisie na Facebooku. „A gdyby na tej pustyni wprowadzili socjalizm, to zaraz nawet ten piasek by im się skończył” – dodał polityk. Na zdjęciach widać, jak poseł jeździ niewielkim pojazdem po pustyni, z chustą na głowie.
Z kolei były premier Mateusz Morawiecki (58 l.) przywitał 2026 rok w domu z żoną. „Domowo, spokojnie i z uśmiechem. Tak żegnamy rok. Szampańskiej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku 2026” – napisał na Facebooku. W noworocznym wystąpieniu dodał: „Rok 2026 będzie rokiem bardzo ciężkiej pracy i konsekwentnej walki o przyszłość Polski – o normalną Polskę, o bezpieczeństwo i rozwój. Obiecuję codzienną pracę, upór i konsekwencję. Dziękuję, że jesteście i że trzymamy się razem. Dobrego Nowego Roku!”.Takim dziadkiem jest Włodzimierz Czarzasty! Opisał wnuczkę w trzech słowach
Biedroń: Ważne z kim, a nie jak świętujemy
Europosłowie Nowej Lewicy Robert Biedroń (50 l.) i Krzysztof Śmiszek (46 l.) tradycyjnie bawili się razem, przypominając, że „ważne z kim, a nie jak” świętujemy.
Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker (39 l.) spędził Sylwestra z żoną Magdaleną i dziećmi. „To był piękny rok! Życzymy udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego Nowego 2026 Roku” – napisała Magdalena Szefernaker, publikując rodzinne zdjęcie.
Rodzinnie świętował także minister energii Miłosz Motyka (34 l.), który Nowy Rok powitał z żoną i dzieckiem. „Szczęśliwego Nowego 2026 Roku od nas dla wszystkich! Niech zawsze zwycięży dobro!” – czytamy we wpisie polityka PSL na Facebooku.
Sylwestra w domu spędził też w tym roku poseł PiS Łukasz Schreiber. Jego niedawno poślubiona żona Weronika poinformowała o tym w serwisie Instagram. Przypominamy, że polityk przeszedł w grudniu operację i wciąż dochodzi do siebie po zabiegu.