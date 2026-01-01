Tak politycy powitali Nowy Rok. Jedni w Dubaju, inni w domowym zaciszu [ZDJĘCIA]

Sławomir Mentzen spędził Sylwestra z rodziną w Dubaju, chwaląc się jazdą buggy po pustyni, a Mateusz Morawiecki przywitał nowy rok spokojnie w domu z żoną, publikując życzenia i zapowiedź intensywnej pracy w 2026 roku.

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek tradycyjnie bawili się razem, podkreślając, że najważniejsze jest towarzystwo.

Rodzinnie świętowali także Paweł Szefernaker oraz minister energii Miłosz Motyka, którzy opublikowali noworoczne życzenia wraz ze zdjęciami bliskich.

Mentzen poleca buggy

Sławomir Mentzen (40 l.) spędził Sylwestra z rodziną w Dubaju, chwaląc się jazdą buggy po wydmach. „Jak ktoś będzie miał okazję, to bardzo polecam buggy na wydmach. Znacznie lepsze nawet od hulajnogi” – zapewnił lider Konfederacji we wpisie na Facebooku. „A gdyby na tej pustyni wprowadzili socjalizm, to zaraz nawet ten piasek by im się skończył” – dodał polityk. Na zdjęciach widać, jak poseł jeździ niewielkim pojazdem po pustyni, z chustą na głowie.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki (58 l.) przywitał 2026 rok w domu z żoną. „Domowo, spokojnie i z uśmiechem. Tak żegnamy rok. Szampańskiej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku 2026" – napisał na Facebooku. W noworocznym wystąpieniu dodał: „Rok 2026 będzie rokiem bardzo ciężkiej pracy i konsekwentnej walki o przyszłość Polski – o normalną Polskę, o bezpieczeństwo i rozwój. Obiecuję codzienną pracę, upór i konsekwencję. Dziękuję, że jesteście i że trzymamy się razem. Dobrego Nowego Roku!".

Biedroń: Ważne z kim, a nie jak świętujemy

Europosłowie Nowej Lewicy Robert Biedroń (50 l.) i Krzysztof Śmiszek (46 l.) tradycyjnie bawili się razem, przypominając, że „ważne z kim, a nie jak” świętujemy.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker (39 l.) spędził Sylwestra z żoną Magdaleną i dziećmi. „To był piękny rok! Życzymy udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego Nowego 2026 Roku” – napisała Magdalena Szefernaker, publikując rodzinne zdjęcie.

Rodzinnie świętował także minister energii Miłosz Motyka (34 l.), który Nowy Rok powitał z żoną i dzieckiem. „Szczęśliwego Nowego 2026 Roku od nas dla wszystkich! Niech zawsze zwycięży dobro!” – czytamy we wpisie polityka PSL na Facebooku.

Sylwestra w domu spędził też w tym roku poseł PiS Łukasz Schreiber. Jego niedawno poślubiona żona Weronika poinformowała o tym w serwisie Instagram. Przypominamy, że polityk przeszedł w grudniu operację i wciąż dochodzi do siebie po zabiegu.

