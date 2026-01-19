Tak polscy politycy wyglądali w 2016 roku! Niektórzy mocno się zmienili

Internet zalała fala wspomnień z 2016 roku, a celebryci i zwykli ludzie dzielą się zdjęciami sprzed dekady.

Rok 2016 to czas dużych zmian politycznych w Polsce, z nowym wówczas rządem PiS, prezydentem Dudą i startem programu 500 plus.

Wtedy też Jacek Kurski objął TVP, Adam Glapiński NBP, Donald Tusk nie było obecny w polskiej polityce, ponieważ pracował wówczas jako przewodniczącym Rady Europejskiej.

Jak wyglądali politycy tacy jak Schetyna, Kaczyński czy Petru dziesięć lat temu?

W sieci szaleje nowy trend dotyczący powrotu do tego, co się działo 10 lat temu, czyli w 2016 roku. Celebryci, aktorzy, dziennikarze czy sportowcy, ale też zwykli internauci pokazują swoje zdjęcia sprzed dekady. Wiele osób podchodzi do tamtych czasów z sentymentem. Wszak wtedy świat wyglądał nieco inaczej, nikt nawet nie słyszał o pandemii, praca zdalna nie była tak popularna. Co prawda i wtedy nie było aż tak kolorowo, ale specjaliści podkreślają, że z biegiem czasu zapominamy o tym, co było złe, a pamiętamy tylko te dobre chwile i wydarzenia.

Co się wtedy działo w polityce? Przede wszystkim od kilku miesięcy mieliśmy nowy rząd: Zjednoczonej Prawicy z premier Beatą Szydło na czele, a także nowego prezydenta Andrzeja Dudą. To była wielka zmiana po okresie rządów Platformy Obywatelskiej oraz prezydenturze Bronisława Komorowskiego. To wówczas, czyli w 2016 w życie wszedł program 500 plus, który był sztandarowym programem nowej władzy. To wtedy też doszło do uchwalenia ustawy o likwidacji gimnazjów i powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej.

Wielkie zmiany, nowe role

Na czele TVP stanął wówczas Jacek Kurski, a Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Nie wszyscy pamiętają, ale szefem Platformy Obywatelskiej w 2016 roku został Grzegorz Schetyna, zastępując Ewę Kopacz. Co działo się wówczas z Donaldem Tuskiem? Aktualny premier wtedy, a dokładnie w latach 2014–2019 pracował jako przewodniczący Rady Europejskiej i nie było go w krajowej polityce.

2026 vs 2016 w świecie polityki

Wtedy na pierwszych stronach gazety wśród osób ze świata polityki był właśnie: Grzegorz Schetyna, ale też Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i Andrzej Duda, ale też Ryszard Petru wówczas będący wielką polityczną nadzieją, Piotr Liroy czy Krystyna Pawłowicz. Wiele z tych osób wciąż jest aktywnych w polityce. Jak wówczas wyglądali, a jak się miewają dziś? Sprawdźcie w naszej galerii!