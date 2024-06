Tak prezes drapał fotel Marii Kaczyńskiej. Zobaczcie to urocze zdjęcie

Każdy, kto interesuje się polską polityką, wie, że zdecydowanie ulubionymi zwierzętami Jarosława Kaczyńskiego są koty. Zamiłowanie do futrzaków można było też zaobserwować u jego brata. Co ciekawe, jeden z kotów pary prezydenckiej początkowo miał na imię Prezes. Biało-czarny kot został zauważony przez Marię Kaczyńską w teatrze ROMA, gdzie "zbierał" datki dla schroniska "Na Paluchu". Urocze zdjęcie z kociakiem można odnaleźć na archiwum internetowym Kancelarii Prezydenta wraz z opisem. - Gdy dowiedziałam się, że Prezes jest do adopcji, że potrzebuje domu, zdecydowałam się, że zamieszka z nami. I tak, w sobotni, mroźny ostatni dzień stycznia 2004 r., Prezes pojawił się u nas. Nazwaliśmy go Rudolf z uwagi na urodę, bo to o Rudolfie Valentino babki i prababki mawiały, że był pięknym mężczyzną. Nie wiemy, ile Rudolf dokładnie ma lat. Gdy zamieszkał z nami, oceniano, że 5 lub 6. Jest kocurem bardzo mądrym i z charakterem - czytamy w podpisie.

i Autor: Prezydent.pl Rudolf

