Tak się zmienił Andrzej Duda przez dziesięć lat. Wszystko jest na zdjęciach

Andrzej Duda jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości został zaprezentowany w listopadzie w 2014 roku. Początkowe sondaże nie były dla niego zbyt pomyślne, ale kolejne miesiące i sprawnie prowadzona kampania sprawiły, że Andrzej Duda zaczął się piąć w badaniach. Mimo to, jego zwycięstwo w 2015 roku zostało uznane za sporą niespodzianką, a jednocześnie zwiastowało, że Prawo i Sprawiedliwość znowu zyskuje w oczach Polaków. Kilka miesięcy po zwycięstwie Andrzeja Dudy, partia Jarosława Kaczyńskiego zwyciężyła w wyborach parlamentarnych i po ośmiu latach, wróciła do władzy. I to już właśnie Andrzej Duda desygnował na premiera Beatę Szydło.

Wcześniej, bo 6 sierpnia Andrzej Duda uroczyście złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie. Prezydent podziękował za poparcie wyborców, zadeklarował realizację swoich zobowiązań wyborczych. Andrzej Duda miał również bardzo ważny apel.

- Dlatego mówię dziś do ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie, wierzących i niewierzących - proszę o wzajemny szacunek, byśmy szanowali swoje prawa oczywiście bez narzucania ich innym, ale byśmy umieli te prawa nawzajem szanować – mówił w Sejmie prezydent. - Proszę, żebyśmy umieli szanować się nawzajem. Mówię o tym zwłaszcza tutaj, w sali sejmowej, mówię do polskich polityków, mówię to także do siebie. Chciałbym, żebyśmy budowali wzajemny szacunek, bo to szacunek musi być podstawą wspólnoty. A tylko wtedy, gdy będziemy wspólnotą, jesteśmy w stanie naprawić Polskę - apelował. Podczas składnia przysięgi oraz podczas wygłaszania orędzia, politykowi towarzyszyła pierwsza dama, Agata Duda.

W naszej galerii zdjęć możesz zobaczyć, jak wyglądało zaprzysiężenie Andrzeja Dudy oraz jak wówczas wyglądał prezydent Polski.

