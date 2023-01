Tak teraz wygląda 16-letnia córka Marty Kaczyńskiej. Aż trudno uwierzyć, jak wyrosła!

Marta Kaczyńska ma powody do dumy. Jej córki to już pannice! Obu przekazała miłość do zwierząt, a zwłaszcza koni. Okazuje się, że nie tylko! Cała rodzina została przyłapana na noworocznym spacerze po Sopocie. Najpierw Marta Kaczyńska z mężem Piotrem Zielińskim i 55-letnim Stasiem oglądali sklepowe wystawy, a później zawitali na plac zabaw, gdzie bawili się w chowanego. Po chwili dołączyła do nich Martynka. 16-latka niebywale się zmieniła! Wzrostem już nieznacznie przewyższa swoją mamę. Widać też, że odziedziczyła po Marcie Kaczyńskiej bujne, ciemne włosy, które związała w kucyk. Następnie wszyscy udali się na sopocką plażę, gdzie były prawdziwe tłumy. Nic dziwnego, w końcu na początku stycznia 2023 pogoda dopisała, a termometry pokazywały aż 15 stopni! Piotr Zieliński przytulał i całował Martę Kaczyńską, a gdy zobaczył to Staś, natychmiast przybiegł, by też się przytulić do rodziców. Trzeba przyznać, ze to wyjątkowo uroczy i udany sposób na rozpoczęcie nowego roku! Widać, że cała rodzina bardzo się kocha i uwielbia spędzać ze sobą czas. W naszej galerii możesz zobaczyć wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego wypadu i na własne oczy zobaczyć, jak się bawili!

