Tak umierał Jan Paweł II. Ostatni dzień życia. Wstrząsające szczegóły!

Jan Paweł II problemy ze zdrowiem miał od czasu zamachu, do którego doszło 13 maja 1981 roku. Mimo to Karol Wojtyła był bardzo aktywny niemal do śmierci. Odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych, które niewątpliwie wiązały się ze sporym wysiłkiem fizycznym. Po roku 2000 Jan Paweł II miał coraz większe problemy z oddychaniem. Podczas pielgrzymki do Lourdes w sierpniu 2004 roku było to już bardzo widoczne. Pół roku później papież wylądował w szpitalu z gorączką i niewydolnością oddechową. Wydawało się, że sytuacja jest pod kontrolą - rozpoznano grypę i po tygodniu Jan Paweł II został wypisany. Niestety po kolejnych dwóch tygodniach duszności wróciły. Karol Wojtyła ponownie trafił do Polikliniki Gemelii.

Tak umierał papież Jan Paweł II. Zrezygnował z uporczywej terapii

Papież miał już wówczas niemal 85 lat. Przeszedł zabieg tracheotomii i opuścił klinikę. Potem po raz ostatni pokazał się wiernym czekającym na niego na placu Świętego Piotra w Watykanie. Ludzie odmówili modlitwę Anioł Pański. Karol Wojtyła pobłogosławił zgromadzonych, ale nie był w stanie już nic powiedzieć. 31 marca 2005 r. stan zdrowia Jana Pawła II znów się pogorszył. "Pojawiły się infekcja dróg moczowych i objawy zapaści sercowo-naczyniowej, którym towarzyszyły gorączka i dreszcze sugerujące początek wstrząsu septycznego. Od razu zalecono pilny transport do szpitala, jednakże tym razem papież wyraźnie odmówił" - czytamy w portalu Aleteia. Tym samym Jan Paweł zrezygnował z uczestniczenia w uporczywej terapii. Jak wyglądał ostatni dzień życia Karola Wojtyły? Jeszcze 2 kwietnia rano był przytomny. Wtedy kolejny raz zaproponowano mu przewiezienie do kliniki. Wówczas Jan Paweł II miał powiedzieć zdanie, które przeszło do historii Polski i Kościoła: "Pozwólcie mi odejść do domu Ojca!". Papież umierał. Po godz. 19 zapadł w śpiączkę. Nieco ponad dwie i pół godziny później zakończyła się akcja serca Jana Pawła II.

