Tak wygląda brzuch 46-letniej Magdaleny Ogórek. W TV tego nie zobaczycie!

- Niebawem ruszam w kolejną (krótką, ale intensywną} podróż, by spróbować porozmawiać z tymi, którzy ukrywali zbrodniarzy wojennych po IIWŚ. Dlaczego to robili? Co im przyświecało? Fascynują mnie zakamarki ludzkiej jaźni i motywy postępowania. Czy z tego będzie książka? Tego jeszcze nie wiem. Sama dla siebie lubię szukać, dociekać. Tak już mam - napisała.