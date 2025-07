Tak szaleje przyszła pierwsza dama! Potrwał Martę Nawrocką do tańca. Wideo niesie się po sieci!

Marta Nawrocka dała się poznać Polakom w czasie trwania kampanii prezydenckiej swojego męża Karola Nawrockiego. Mocno wspierała go w kampanii, brała udział w wielkich spotkaniach męża z Polakami, w konwencjach, ale też sama miała szereg aktywności. Jeździła po Polsce spotykając się z kobietami, rozmawiała o ich kłopotach, problemach, ale i tym, co dobre i radosne. Poznawała Polaków i dała się im poznać. Nic dziwnego, że gdy okazało się, że Nawrocki wygrał wybory, oczy wszystkich zwróciły się właśnie na Martę Nawrocką.

Niedawno przyszła para prezydencka wraz z rodziną spędzała czas w pięknych Bieszczadach. Rodzina łapała promienie słońca i ładowała baterię przed nowymi wyzwaniami, które podejmą już wkrótce.

Marta Nawrocka spełniła obietnicę

W ostatni weekend zaś Nawrocka wybrała się do Muzeum Wsi Lubelskiej. Miejsce do odwiedziła już wcześniej, w czasie kampanii męża. Wówczas zapowiedziała, że tam powróci. Była tam w połowie maja, jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Miejsce to bardzo ją zachwyciło:

Pobyt w Muzeum Wsi Lubelskiej to zdecydowanie przeniesienie się w czasie 🌻 Spacer na łonie natury, wśród tradycyjnych chałup oddaje klimat dawnej, polskiej wsi 🇵🇱 Polecam każdemu tę podróż w przeszłość - napisała wtedy.

Nawrocka na Lubelszczyźnie. Została porwana do tańca!

Tak jak zapowiadała, że powróci na Lubelszczyznę, tak też słowa dotrzymała! - Muzeum Wsi Lubelskiej - jak obiecałam, tak wróciłam! 🌸🩷 Śpiew ptaków, urok dawnej wsi i wspaniałe KGW oraz przemili mieszkańcy Lubelszczyzny - to zdecydowanie przepis na udany weekend. Polecam każdemu! 🌷 - przyznała teraz. Czas spędzony w muzeum i z gospodyniami z Koła Gospodyń Wiejskich upłyną Marcie Nawrockiej wspaniale!

Były rozmowy, ale i... tańce! W sieci pojawiło się nagranie z pobytu na Lubelszczyźnie. Nawrocka została porwana do tańca i dosłownie szalała na parkiecie. Sympatycy przyszłej pierwszej damy są zachwyceni jej luzem i tym, jak potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji!

- Potwierdzam, Lubelszczyzna to magia, a Pani Marta ma w sobie wrodzoną klasę...

- Jestem coraz bardziej pod pozytywnym wrażeniem. Naturalność, ciepło i szacunek do ludzi. Pięknie się Pani odnajduje w tej roli! Takiej energii, autentyczności i serdeczności nam brakowało!

- Wspaniale się na Panią patrzy

SPRAWDŹ: Nie Malediwy ani Karaiby! Pierwsza dama jest zachwycona Polską [DUŻO ZDJĘĆ]

CZY CZARNEK BĘDZIE PILNOWAŁ NAWROCKIEGO? HOŁOWNIA Z KACZYŃSKIM, WICEPREZES PiS O BŁĘDACH | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.