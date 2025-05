Tak wygląda dzień w małżeństwie Magdaleny Biejat. Mąż się wygadał. Ujawnił też, co zajęło im 15 sekund po ślubie

To też jeden z tygodników myślał, nawet w druku tak opublikowali. (...) Magda jest osobą publiczną, pojawia się w różnych kontekstach, ja w moim otoczeniu naukowym. Do pewnego momentu nam nie przeszkadzało, że mamy inne nazwiska. To był też świadomy wybór, wzięliśmy ślub dosyć późno, ale też nigdy nie było rozmowy, by to nazwisko zmieniać. Lubię jej nazwisko, ta rozmowa {o potencjalnej zmianie nazwiska, przyp. red.) trwała 15 sekund: "Chcesz zmienić?" "Nie, chyba nie". Długo byliśmy związkiem nieformalnym, urodziło się pierwsze dziecko, drugie było w drodze, kiedy dostałem stypendium i stwierdziliśmy, że od strony formalnej będzie pragmatycznie, będzie nam łatwiej, gdy będziemy małżeństwem.