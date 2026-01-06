Tak wygląda grób Edwarda Gierka. W Sosnowcu wciąż o nim pamiętają [ZDJĘCIA]

2026-01-06 13:37

Edward Gierek urodził się 6 stycznia 2013 roku, czyli 113 lata temu. Zmarł w wieku 88 lat w 2001 roku, a jego żona kilka lat po nim, w 2007 roku. Małżonkowie zostali pochowani w jednym grobie, na cmentarzu w Sosnowcu. Patrząc na grób Gierków widać, że pamięć o małżeństwie wciąż jest w Sosnowcu żywa.

Edward Gierek i Stanisława Gierek byli zgodnym małżeństwem, które przeżyło razem ponad 60 lat! Za swoje długoletnie pożycie małżeńskie zostali nawet uhonorowani "Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie" w 1997 roku. To wyróżnienie, które zostało stworzone jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Medal został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. I sekretarz KCPZPR miał kiedyś rzecz, że: - Dla górnika rodzina jest najważniejsza. Dlatego, jak sądzę, rodziny górnicze są bardzo zżyte ze sobą, a małżeństwa najczęściej dozgonne - i tak było w ich przypadku. 

Edward Gierek i jego żona Stanisława spoczęli w jednym grobie

Gierków rozdzieliła śmierć Edwarda w 2001 roku. Edward Gierek został pochowany na cmentarzu w Sosnowcu. W 2007 roku zaś zmarła jego ukochana żona. Stanisława Gierek została pochowana w grobie z mężem.

Patrząc na grób małżeństwa Gierków widać, że mieszkańcy Sosnowca wciąż o nich pamiętają. Składają kwiaty i znicze, odwiedzają to miejsce, szczególnie, gdy przypadają ważne rocznice związane z małżeństwem. Również z okazji dnia Wszystkich Świętych ludzie przychodzą, by złożyć kwiaty i zapalić lampki na grobie małżonków. Sam ponik jest bardzo skromny, nie ma tu wyszukanych zdobień czy przesady. To wąski pomnik, niewysoki, zajmujący niewiele miejsca. Jest zbudowany z czarnego kamienia. Jedynie tablica zwraca uwagę, ponieważ jest z wyciętą ozdobą w kształcie płaczącej wierzby. Na płycie, na której wyryte są nazwiska zmarłych i daty ich urodzin oraz śmierci są także wykute w kamieniu portrety Edwarda i Stanisławy. 

Zdjęcia grobu Edwarda i Stanisławy w galerii niżej. 

Grób Gierka a 113. rocznicę jego urodzin
17 zdjęć
EDWARD GIEREK
STANISŁAWA GIEREK