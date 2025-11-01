Grób Kornela Morawieckiego. Łzy same lecą, gdy się spojrzy na pomnik

Sara Osiecka
2025-11-01 15:00

1 listopada to dzień, w którym Polacy wspominają nie tylko swoich bliskich, który odeszli, ale także osoby publiczne. Wiele myśli skieruje się ku Kornelowi Morawieckiemu, zmarłemu ponad 6 lat temu. Jak wygląda jego grób? Jest pełen symboliki.

  • Grób Kornela Morawieckiego na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie stał się miejscem hołdu.
  • Były opozycjonista i twórca Solidarności Walczącej, został upamiętniony wzruszającym pomnikiem i inskrypcją.
  • Odkryj, jak Polacy uczcili pamięć Kornela Morawieckiego w Dzień Wszystkich Świętych.

Kornel Morawiecki spoczywa na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Mogiła byłego opozycjonisty to okazały, prostokątny i wysoki pomnik z płaskorzeźbą trzech postaci na jednym z krótszych brzegów. Na wierzchu widać wygrawerowany krzyż oraz poruszającą inskrypcję:

Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania, sensu tożsamego z niepojętym Bogiem.

Grób ojca Mateusza Morawieckiego zawsze jest zadbany, widać, że ludzi pamiętają o polityku. Widok jest wyjątkowo poruszający, podkreślający poprzez nagromadzenie patriotycznych barw oddanie Kornela Morawieckiego dla Polski, ale także to, że bliscy ciągle o nim pamiętają i z całego serca dbają o miejsce jego spoczynku. 

Kim był Kornel Morawiecki?

Kornel Morawiecki był polskim fizykiem, działaczem antykomunistycznym i politykiem. Po protestach studenckich w 1968 roku zaangażował się w działalność opozycyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego założył Solidarność Walczącą, organizację prowadzącą bezkompromisową walkę o niepodległość Polski, która m.in. wydawała prasę podziemną i organizowała demonstracje. Inwigilowany i zmuszony do emigracji, po 1989 roku założył Partię Wolność. W 2015 roku został wybrany na posła i pełnił funkcję Marszałka Seniora Sejmu. Był doktorem fizyki i wykładowcą akademickim. W 2019 roku odznaczony Orderem Orła Białego.

W naszej galerii zobaczysz grób Kornela Morawieckiego:

Grób Kornela Morawieckiego na Powązkach Wojskowych
23 zdjęcia
