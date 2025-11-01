Oto grób matki Mateusza Morawieckiego. Jest w innym mieście niż jej męża Kornela

Śmierć i pogrzeb Jadwigi Morawieckiej

Mateusz Morawiecki poinformował o śmierci swojej 95-letniej matki 3 sierpnia. W poruszającym poście opisał, jak silna łączyła ich więź i jak wiele jej zawdzięcza. - Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna - napisał. - Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą - dodał

Msza pogrzebowa Jadwigi Morawieckiej odbyła się o 13:00 w Kościele NMP na Piasku. Przy wystawionej trumnie w kościele znalazły się liczne wieńce, wiele z nich w barwach polskiej flagi, nawiązujące do opozycyjnej historii matki byłego premiera. Przy trumnie stała także delegacja z "Solidarności" ze sztandarem związkowym. Na mszy pogrzebowej pojawili się także liczni politycy PiS, m.in. były prezydent Andrzej Duda, który złożył kondolencje Mateuszowi Morawieckiemu. Również prezes PiS Jarosław Kaczyński składał wieniec przy trumnie. Wśród polityków pojawili się także były minister kultury Piotr Gliński, były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były szef MON Antoni Macierewicz. Była także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Tak dziś wygląda jej grób

O ile jej zmarły małżonek ma swój nagrobek w Warszawie, tak mama Mateusza Morawieckiego spoczęła we Wrocławiu. W dniu pogrzebu jej grób okryło morze biało-czerwonych kwiatów, co nawiązywało do jej patriotycznej działalności. Morawiecka podobnie jak jej mąż w czasach PRL była działaczką opozycyjną. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Póki co pani Jadwiga nie ma jeszcze nagrobka, ale miejsce jej pochówku udekorowane jest zarówno kwiatami, jak i zniczami. W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda!