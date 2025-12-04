Tak wygląda grób "Pani Basi". Właśnie 4 grudnia przypada wspomnienie jej imienin [ZDJĘCIA]

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w marcu 2025 roku, co wstrząsnęło środowiskiem PiS.

Znana jako "pani Basia", była dyrektorem biura na Nowogrodzkiej i cieszyła się zaufaniem prezesa, z którym znała się od lat 90.

W czasie jej pogrzebu prezes Jarosław Kaczyński wygłosił wzruszające pożegnanie.

Zobacz, jak wygląda skromny, ale piękny grób Barbary Skrzypek w Gorlicach. To poruszający widok.

Barbara Skrzypek przez lata wspierała prezesa PiS. Była bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ pracowała jako dyrektor biura na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie partii. To ona przyjmowała interesantów, znała plan pracy przełożonego, pomagała mu, a wielu widziało w niej osobę, która jest najbliżej ucha prezesa i cieszy się jego wyjątkowym zaufaniem.

Zresztą Kaczyńskiego Barbara Skrzypek zna już od początku lat 90., bo wówczas pracowała jako jego sekretarka. – Ona zwraca się do niego szefie, on do niej Basieńko – opowiadał niegdyś jeden z pracowników szefa PiS w rozmowie z "Polityką". Barbara Skrzypek cieszyła się ponoć specjalnymi względami u prezesa Kaczyńskiego. Prezes i inni politycy PiS zawsze o niej pamiętali, szczególnie w dniu imienin Barbary, czyli 4 grudnia. Nieraz dało się zauważyć, jak z kwiatami i prezentami ludzie polityki spieszyli na Nowogrodzką, by złożyć pani Basi życzenia.

W 2020 roku Skrzypek odeszła na zasłużoną emeryturę, ale nie dane jej było cieszyć się nią zbyt długo. 15 marca 2025 roku zmarła w wieku 66 lat. Sprawa jej śmierci poruszyła środowisko polityczne, ponieważ kilka dni wcześniej kobieta brała udział w przesłuchaniu, jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. "dwóch wież" spółki Srebrna.

Kaczyński w poruszających słowach o Barbarze Skrzypek

Pogrzeb Barbary Skrzypek odbył się w jej rodzinnych stronach, czyli w Gorlicach (woj. małopolskie) i zgromadził wielu żałobników, także ze środowiska politycznego. Oprócz kolegów i koleżanek z PiS, na czele z wieloletnim szefem Jarosławem Kaczyński, na pogrzeb przybyli także: ówczesny prezydent Andrzej Duda, który pośmiertnie uhonorował ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także były premier Mateusz Morawiecki. Podczas pogrzebu Barbary Skrzypek głos zabrał Kaczyński. Nie krył smutku, gdy wspominał bliską współpracowniczkę:

Była chodzącym porządkiem, człowiekiem, który potrafił zorganizować, uporządkować, a jednocześnie mimo tego, że nie raz miała zadania, które wymagały pewnej twardości, ona zawsze była niezwykle szanowana i lubiana, ciepła. Łączyła zdecydowanie z ogromną umiejętnością, ogromną cierpliwością pracy z ludźmi i tymi, którzy działali w partii i tymi, z którymi stykała się na co dzień, jeśli chodzi o osoby poszukujące pomocy, rady czy nastających na naszą partię, na nią samą, na tych, z którymi pracowała. (...) Nigdy nie udało mi się spotkać nikogo takiego i to rozstanie niespodziewane, niezasłużone, wynikające z tych szczególnych warunków, w jakich dziś żyjemy [...] Padła ofiarą swojej twardości, wiary, że będzie dobrze, bo sam ją prosiłem, żeby jednak zdecydowała się na lekarza. Nie chciała. Wierzyła, że będzie dobrze. Nigdy sobie nie wybaczę, że nie potrafiłem jej przekonać, żeby postąpiła inaczej. (...) Nie potrafię o niej mówić bez bólu - przemawiał poruszony prezes PiS.

Grób Barbary Skrzypek. Pani Basia została pochowana w Gorlicach

Pani Basia spoczęła na cmentarzu w Gorlicach. Jej grób jest bardzo skromny. To prosty, kamienny pomnik z ciemnego granitu w odcieniu grafitu. Na tablicy złotymi literami wypisano: Ś.P. Barbara Skrzypek 8.01.1959 - 15.03.2025 oraz słowa: "Jezu ufam Tobie". Tuż obok tablicy umieszony jest prosty krzyż, pomnik jest bardzo tradycyjny. Jest zadbanym widać, że bliscy pamiętają o zmarłej.

