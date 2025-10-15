Tak wygląda historia miłości Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Cwany zabieg na samym początku!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-15 9:09

Reprezentujący w Parlamencie Europejskim Lewicę Robert Biedroń przekazał niepokojące wieści o stanie zdrowia swojego ukochanego Krzysztofa Śmiszka, którzy również zasiada w brukselskich ławach. Panowie są już parą od 23 lat! Biedroń i Śmiszek poznali się w okolicach święta zakochanych, czyli Walentynek. Poznajcie historię ich miłości, która zaczęła się od zdjęcia w gazecie i cwanego zabiegu.

Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń
  • Historia miłości Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka rozpoczęła się w 2002 roku.
  • Początki ich relacji to "cwany zabieg" Śmiszka.
  • Ich związek trwa już ponad 20 lat.
  • Jak wyglądały kulisy ich poznania? Sami zobaczcie!

Choroba Śmiszka

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek są w związku już ponad 23 lat. Od 2024 roku obaj pracują w Parlamencie Europejskim. Śmiszek uzyskał mandat z wynikiem 70 363, a Biedroń z liczbą 41 736 głosów. W ostatniej rozmowie z Fakt LIVE, gdy rozmowa zeszła na ustawę o statusie osoby najbliższej, Robert Biedroń ujawnił, że jego ukochany choruje! - Powiem panu coś, czego nie mówiłem przez ostatnie dni, także w występach publicznych. Otóż mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię - przyznał wstrząsająco.

Zobacz: Europoseł Biedroń został ogrodnikiem w Brukseli! [MAMY ZDJĘCIA]

- Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie - przyznał. 

Historia miłości Biedronia i Śmiszka

Był rok 2002, gdy ich ścieżki się przecięły. Opowiadał o tym sam Śmiszek w magazynie "Elle", wspominając, że pierwszy raz zobaczył Biedronia w gazecie. - W 2002 roku przeczytałem w "Życiu Warszawy" relację z konferencji prasowej, zobaczyłem jego zdjęcie i pomyślałem, że może moja wiedza, kończyłem wtedy prawo, przyda się w takiej organizacji. A poza tym bardzo mi się spodobał na tym zdjęciu. Przez dwa-trzy miesiące spotykaliśmy się na gruncie zawodowo-organizacyjnym - opowiadał po latach.

Sprawdź: Prof. Dudek w drugą rocznicę zwycięstwa Tuska. Wskazał jego największy problem

Traf chciał, że obaj pojechali potem do Brukseli na konferencję. To tam między nimi zaiskrzyło. Był to w okolicach 14 lutego, czyli Walentynek. Krzysztof Śmiszek, by zbliżyć się do Roberta Biedronia, który wpadł mu w oko miał wymyślić cwany plan!  - Powiedział, że nie zna Berlina, a ponieważ nasze spotkania skończyły się późno, a on mieszkał w innym miejscu, zapytał, czy nie mógłby zostać u mnie na noc. Do niczego nie doszło, ale zacząłem się domyślać, że coś jest na rzeczy. Tak się zaczęło - opowiedział kiedyś w jednym z wywiadów Robert Biedroń.

Panowie postanowili nawet wziąć symboliczny ślub na deskach teatru. - Udzieliłem setek ślubów jako prezydent Słupska, ale pierwszy raz stanąłem po drugiej stronie. Po 23 latach w związku. To piękne uczucie, którym trzeba się dzielić. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby dwie dorosłe osoby mogły doświadczyć ślubu gdy chcą. Bo miłość to miłość! – mówił nam po ceremonii Biedroń.

NIŻEJ ZOBACZCIE, JAK URZĄDZILI MIESZKANKO BIEDROŃ I ŚMISZEK

Krzysiek gotuje, ja zmywam
23 zdjęcia
Polityka SE Google News
Sonda
Czy związki partnerskie powinny zostać wprowadzone w Polsce?
Robert Biedroń - Express Biedrzyckiej | 2025 10 13
Express Biedrzyckiej
Niekontrolowana imigracja za rządów PiS. BIEDROŃ: Wizy sprzedawane jak SAŁATA na straganach. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT BIEDROŃ
KRZYSZTOF ŚMISZEK