i Autor: Materiały własne Lucjan Nowosielski

Polska na ucho

Tak wygląda praca polarnika. "Kompletna izolacja"

Ta przygoda dla Lucjana Nowosielskiego zaczęła się w latach 70. Polarnik wziął udział w swojej pierwszej wyprawie do polskiej stacji badawczej. W rozmowie z Oliwią Krettek wspomina Spitsbergen i życie w stacji meteorologicznej. Opowiada też, co w tym zawodzie jest najgorsze. Bardzo długie rozstanie z bliskimi to dopiero początek.