Sandra Nowak zniknęła z telewizji 20 lat temu. Prowadzeniem jej programu zajął się Zygmunt Chajzer. W 2008 roku zrezygnowała z członkostwa w radzie nadzorczej TVN, a dwa lata później przestała być także producentką. W 2011 roku razem z prezenterką TVN24, Martą Kuligowską, napisała książkę "Bliźnięta atakują". Tytuł nieprzypadkowy, gdyż podobnie jak Kuligowska, córka Mariusza i Bożeny Walterów jest mamą bliźniaków. W 2004 roku wyszła za mąż za Piotra Nowaka, z którym ma 13-letnie dzieci - Jagodę i Mikołaja, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro.

- Stwierdziłam, że albo teraz, albo to się tak będzie ciągnąć w nieskończoność. Samo prowadzenie programu nie jest zawodem. Ja zawsze zajmowałam się też pisaniem scenariuszy, produkowaniem... Doszłam do punktu, w którym trzeba było wybrać: albo rybki, albo akwarium. Odeszłam, kiedy dostałam nominację do Wiktora. To był najlepszy moment - tak o odejściu z telewizji mówiła w rozmowie z gazeta.pl.

Czym zajmuje się Sandra Nowak?

Była prezenterka, która pracę w telewizji rozpoczęła jeszcze jako dziecko w "5-10-15" (potem występowała jeszcze w "Mini playback show") obecnie jest wspólniczką w zarządzanym przez jej męża przedsiębiorstwie budowalnym. Dodatkowo zajmuje się handlem nieruchomościami.