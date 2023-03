Jakie naprawdę były relacje Jana Pawła II i Stanisława Dziwisza? Szokujące doniesienia, to wiele zmienia!

To dopiero sensacja

Dieta kapuściana Kwaśniewskiego. Na czym polegała?

Gdy Aleksander Kwaśniewski przed laty był prezydentem, miał wahania wagi. Raz był szczuplejszy, a raz miał nieco więcej kilogramów. Plotkowano na temat jego wyglądu. Mówiono, że aby gubić zbędne kilogramy, stosuje specjalną dietę "kapuścianą" zwaną też "dietą prezydencką". Na czym polegała ta dieta? Dieta kapuściana ma ściśle określone zasady i stosujący ją muszą trzymać się określonych wytycznych. Wiadomo, że najważniejsze w niej jest spożywanie zupy kapuścianej przez 7 dni trwania diety. Zabronione są natomiast takie produkty jak: pieczywo, potrawy smażone, potrawy mączne, alkohol, napoje gazowane, sól, tłuszcze. Te trzeba wyeliminować z diety. Co do kapusty, ta zawiera bardzo dużo witamin, a przy tym jest niskokaloryczna. Eksperci mówią, że na takiej kapuścianej diecie można stracić dość szybko zbędne kilogramy. Kilka lat temu Jolanta Kwaśniewska wyznała w rozmowie z radiem Zet: - My z przyjemnością wypijamy z mężem po kieliszku wina. Przez bardzo długi czas jesteśmy wegetarianami. W ogóle nie pijemy żadnego alkoholu, nie jemy mięsa, wędlin. Prowadzimy zdrowy, bardzo higieniczny tryb życia - wyznała.

Aleksander Kwaśniewski w restauracji. Zamówił same smakołyki!

Jednak najwyraźniej teraz sytuację się nie co zmieniła albo Kwaśniewski od czasu do czasu, gdy żona nie widzi, sięgnie po mięso. Dowód? Ostatnio były prezydent gościł w jednej z warmińskich restauracji, a konkretnie w restauracji "Rukola" w podolsztyńskich Dywitach. Jak donosi olsztyn.com.pl Kwaśniewski zajechał do restauracji wraz ze znajomymi, a w lokalu spędził około godziny. na miejscu był też ochroniarz byłego prezydenta.

Były prezydent Kwaśniewski zamówił zupę, schab i sernik. Koszt? Prawie 100 zł!

Co zamówił Kwaśniewski w restauracji? - Na pierwsze danie prezydent zażyczył sobie zupę rybną. Danie główne było już natomiast czystą klasyką. Na talerzu Kwaśniewskiego znalazły się bowiem: schab z kością, ziemniaczane purée, sos cebulowy i zasmażana kapusta. Po obiedzie nie zabrakło miejsca na deser. Powodzeniem miał cieszyć się sernik - podaje olsztyński portal. Ile wyniósł rachunek Aleksandra Kwaśniewskiego za te przysmaki? W tej restauracji schab podawany z ziemniaczanym purée, sosem cebulowy i zasmażaną kapustą kosztuje 42 zł, zupa rybna to koszt 29 zł, a sernik w tej restauracji to sernik nowojorski podawany z sosem wiśniowym i owocami kosztuje 21 zł. W sumie Kwaśniewski tylko za te rarytasy zapłacił 92 zł.

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYSZ, JAK PRZEZ LATA CHUDŁ I TYŁ ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI: