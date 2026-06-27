Taki styl ma Paulina Kosiniak-Kamysz. Ekspert nie ma złudzeń: "Klasyczna elegancja z subtelną nutą stylu retro"

Oficjalne wyjścia związane z wojskiem, uroczystości państwowe, polityczne konwencje, a nawet obiad wydany na cześć pary królewskiej - to wydarzenia, w których udział bierze szef Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z żoną. Paulina Kosiniak-Kamysz dał się poznać opinii publicznej już kilka lat temu. A jej słowa skierowane w czasie konwencji wyborczej do męża, czyli słynne "Chodź, tygrysie, scena jest twoja", stały się hitem i sprawiły, że Polacy pokochali spontaniczność i naturalność żony polityka.

Niedawno Paulina Kosiniak-Kamysz pojawiała się w czasie uroczystego przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Wydarzenie to odbyło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Małżonka ministra obrony narodowej była ważną uczestniczką ceremonii, ponieważ wraz z kpt. Magdaleną Boryc-Krakowian - wdową po tragicznie zmarłym mjr. pil. Macieju „Slab” Krakowianie, były matkami chrzestnymi maszyn. Kosiniak-Kamysz pojawiła się wówczas w stylizacji nawiązującej do strojów wojskowych: wybrała szary kostium składający się z długiej, rozkloszowanej spódnicy i marynarki przypominającej krojem bluzę pilotów, z pasem i kieszeniami. Była to wyrazista stylizacja, ale pani Paulina nieraz pokazała, że lubi też bardziej wyraziste kolory.

Zresztą, często wybiera ona dłuższe spódnice, jak wówczas gdy została matką chrzestną sztandaru nadanego dla Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Wtedy miała na sobie kostium w kolorze różowym i elegancki toczek, a jej stylizacja zdecydowanie nawiązywała do stylu pierwszej damy USA, Jackie Kennedy.

O ocenę stylu Pauliny Kosiniak-Kamysz poprosiliśmy projektanta mody, Daniela Jacoba Dalego. Jego zdaniem Paulina Kosiniak-Kamysz stawia "klasyczną elegancję z subtelną nutą stylu retro". Tak opisał jej stylizację składającą się z czarnej góry z kontrastowymi białymi mankietami i ozdobnymi guzikami zestawioną z lekką, plisowaną białą spódnicą. Zdaniem projektanta elegancja połączona z najnowszymi trendami jest tym, co charakteryzuje styl żony ministra:

Paulina Kosiniak-Kamysz konsekwentnie stawia na klasyczną elegancję z nowoczesnym akcentem. W jej stylizacjach dominują dopracowane kroje, podkreślona talia oraz stonowane, harmonijnie zestawione kolory: od pudrowego różu i bieli po granat, czerń czy intensywną czerwień, jak również fuksję. Chętnie sięga po garnitury, płaszcze i sukienki o prostych, architektonicznych liniach, dzięki czemu jej wizerunek pozostaje ponadczasowy i reprezentacyjny. Jej styl oparty jest na klasie, konsekwencji i elegancji.

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