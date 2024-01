Takie wykształcenie ma Jerzy Owsiak, szef WOŚP. Serio?! Wielu złapie się za głowę

Wiadomo, że na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stoi od lat Jerzy Owsiak, który dla mocno konserwatywnej strony społeczeństwa, jest uznany za kontrowersyjną postać. Wszystko przez to, że Jerzy Owsiak całymi latami organizował Przystanek Woodstock, czyli koncert z dość ostrą muzyką, na który zjeżdżała młodzież z całej Polski. To, co kojarzy się też z festiwalami to mnóstwo kolorów i nieco hippisowski styl. Zamiłowania Owsiaka do tego typu wydarzeń można upatrywać w jego zainteresowaniach do sztuki, kolorów. Ma to też związek z jego drogą edukacji. Jakie wykształcenie ma Jerzy Owsiak?

Takie wykształcenie ma Jerzy Owsiak. Serio?!

Szef WOŚP urodził się w 1953 roku w Gdańsku, ale jako dziecko wraz z rodzicami wyjechał do Warszawy. Tu skończył szkołę średnią, czyli liceum ekonomiczne przy ul. Chłodnej. Można więc powiedzieć, że Owsiak ma wykształcenie ekonomiczne. Po maturze Jerzy Owsiak próbował dostać się na studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na psychologię. Niestety, bez powodzenia. To jednak może tłumaczyć fakt, że w jego domu jest wiele obrazów, grafik i zdjęć zdobiących ściany mieszkania ZOBACZ, JAK WYGLĄDA MIESZKANIE OWSIAKA - KLIKJNIJ. Następnie Owsiak odbył zasadniczą służbę wojskową, a potem pracował jako pielęgniarz, co umożliwiło mu zdobycie wiedzy m.in. z zakresu psychoterapii (posiada uprawnienia psychoterapeuty) - możemy przeczytać w biografii Owsiaka na stronie um.warszawa.pl, bo Jerzy Owsiak był też radnym Warszawy.

W wywiadzie, którego udzielił magazynowi "Viva!" w 2015 roku, opowiedział o swojej edukacji. - Kiedy po podstawówce poszedłem do szkoły średniej, tam już szło mi jak po grudzie, bo interesowałem się wszystkim, tylko nie nauką. Słyszałem już o amerykańskim Woodstocku, o hippisach, to mnie pociągało. Powtarzałem jeden rok, ale jakoś szkołę skończyłem - szczerze wspominał.

CZYTAJ>>>Owsiak poszedł do śmietnika. Zobaczył tam coś, co nim wstrząsnęło! Niewiarygodne!

W galerii poniżej możesz zobaczyć, jakim autem jeździ Jerzy Owsiak: