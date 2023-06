Takim autem córka Morawieckiego jechała do ślubu. Szczególny samochód. To wcale nie limuzyna!

Andrzej Duda i Szymon Marciniak na murawie Stadionu Narodowego! Co robili?

Ślub to jeden z najpiękniejszych wydarzeń w życiu człowieka. W sobotę sakramentalne "tak" powiedzieli sobie córka premiera Mateusza Morawieckiego i jej ukochany, przystojny Darek. Para znała się od dawna, a ich miłość zrodziła się z przyjaźni. Zresztą, historia miłości Oli i Dariusza jest wyjątkowa - możecie ją poznać TUTAJ. Ślub córki premiera był szczególnym dniem w życiu rodziny Morawieckich, wszystko zostało zaplanowane oraz przemyślane w najdrobniejszych szczegółach i dopięte na ostatni guzik. Kościół, który państwo młodzi wybrali na ślub to sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie.

Na ceremonię młodzi przyjechali czerwonym autem. Nie był to jednak typowy ślubny samochód z wypożyczalni, ale Peugeotem 206, który jest w rodzinie Morawieckich od 18 lat! Prawda, że to niespotykany pomysł? Podczas, gdy inni wybierają limuzyny, zabytkowe auta czy dorożki, córka premiera i jego zięć postawili na coś zupełnie innego. Samochód jednak miał wyjątkowa oprawę, został ozdobiony tak, jak na ślubne auto przystało, czyli w białe kwiaty, kokardki i napis "Młoda Para". Zdjęcia ze ślubu zobaczycie w galerii niżej. Jest tam też auto, którym narzeczeni jechali do ślubu.