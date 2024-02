i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Donald Tusk

O co chodzi?

Takim dziadkiem naprawdę jest Donald Tusk. Nagranie w sieci, internauci zaniepokojeni

Premier Donald Tusk nie może narzekać na brak zajęć. Od samego początku pełnienia swojej funkcji wziął się ostro do roboty, a obowiązków wcale mu nie ubywa. Mimo to znalazł trochę wolnego czasu, by spędzić czas ze swoimi wnuczkami. W sieci pojawiło się nagranie, które zaniepokoiło niektórych internautów.