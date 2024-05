padliśmy z wrażenia

Tego nie wiedziałeś o Joannie Senyszyn! Na co dzień tego nie robi, ale się zmusiła

Kuchnia to nie jest ulubione miejsce Joanny Senyszyn. Była posłanka Lewicy nie kryje się z tym, że gotowaniem na co dzień jest na bakier. Ale tym razem jednak polityk zrobiła wyjątek i z ochotą pośpieszyła do Gdyni na wielkie gotowanie! – Przygotowałam szparagi owinięte w boczek i smażyłam wołowinę – przyznaje nam z dumą Joanna Senyszyn.