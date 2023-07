Agnieszka Gozdyra jest lubianą i cenioną dziennikarką. To profesjonalistka, a za swoją działalność została ostatnio uhonorowana nagrodą Gruba Ryba 30-lecia Radia Kolor, w którym to radiu zaczynała stawiać pierwsze kroki w mediach. Od lat jednak Agnieszka Gozdyra to dziennikarka telewizyjna, a obecnie pracuje w Polsat News. Widzowie mogą oglądać Gozdyrę w programie "Debata dnia", do którego zapraszani są politycy. W niedzielę 2 lipca dziennikarka powiadomiła o paskudnej sprawie, która jej dotyczy. Okazało się, że Agnieszka Gozdyra padła ofiarą perfidnego oszustwa, w które wplątany ostał też Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc! Ktoś wykorzystał jej wizerunek i stworzył fałszywy wywiad, który nigdy nie powstał. Rozmowa miała dotyczyć tego, że Skiba skarżył się na postępującą głuchotę i dopiero "cudowne" leki pomogły mu i odzyskał słuch. Aby spreparować wywiad Gozdyry ze Skibą posłużono się zdjęciami z ich rozmowy sprzed kliku lat, gdy Skiba był gościem programu "Skandaliści", który prowadzi dziennikarka. Gozdyra o wszystkim zaalarmowała w mediach społecznościowych i natychmiast po tym, gdy została powiadomiona o tym, iż fałszywy wywiad krąży po sieci, zdecydowała podjąć konkretne kroki i wydała oświadczenie:

- Kochani. OSTRZEŻENIE!!! Padliśmy właśnie ofiarą oszustów, to znaczy @skibabigcyc i ja. Ukradli nasz wizerunek i spreparowali wywiad, w którym Krzysztof opowiada, jak rzekomo utracił słuch i przyjaciół, ale uratował go lekarz-cudotwórca. Ja rozmawiam jakoby także z tym lekarzem, a potem wszyscy żyją długo zdrowo i szczęśliwie, no tylko trzeba kupić ten specyfik na głuchotę. Nie ma, jak się domyślacie, ani specyfiku na głuchotę, ani na głupotę, ale jest oszustwo, przed którym przestrzegamy. Nie dajcie się nabrać. Nie biorę udziału w podobnych przedsięwzięciach, nic nie reklamuję i nie zamierzam, a oszustwa i kradzieży nienawidzę - opisała okrutną sprawę Gozdyra.

Uwiarygodnili "wywiad" Gozdyry ze Skibą słowami lekarza. Krew się burzy, gdy człowiek czyta o tym, co ją spotkało!

Wspomnianym przez Gozdyrę lekarzem, z którym niby przeprowadziła rozmowę na temat głuchoty stał się dr Adam Sipiński, który w spreparowanej rozmowie z Gozdyrą miał być medykiem, który poleć lekarstwo na głuchotę Krzysztofowi Skibie. Lekarz zabrał głos w sprawie oszustwa w rozmowie z polsatnews.pl ponieważ i jego wizerunek wykorzystano bezprawnie. Lekarz stanowczo wyjaśnił, że nie wystąpił w jakiejkolwiek reklamie: - To niezgodne z prawem, lekarzowi nie przystoi robić takich rzeczy - powiedział dr Sipiński w polsatnews.pl.

Cała sprawa jest dodatkowo bulwersująca ponieważ, nie tylko może wpłynąć na odbiorców fałszywki, którzy uwierzą w działanie specyfiku i dadzą się oszukać, ale mogą sobie też zaszkodzić.