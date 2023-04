Europoseł PO Andrzej Halicki chwali się w "Super Expressie": Urodziło mi się 13 dzieci!

Wiadomo, co z pogrzebem Marii Kiszczak. Nekrolog może szokować

Wałęsa ratuje zdrowie w Lądku. Pluska się, by nabrać sił

Nie od dziś wiadomo, że prawdziwą pasją europosła Halickiego i jego żony są psy i to nie byle jakie - ogromne dogi niemieckie. Teraz do rodziny sześciu dorosłych suczek, które na stałe mieszkają w domu polityka, przybyło 13 szkrabów. - Urodziły się 5 tygodni temu - opowiada nam Andrzej Halicki. - Teraz już powoli przechodzą z mleka mamy na specjalną karmę dla maluszków - dodaje. Zdradza też, że zbliża się trudny moment, kiedy po 8 tygodniach część z nich pójdzie w świat. - Zostawimy sobie na pewno jedną, a może i dwie suczki, a resztę oddamy w bardzo dobre ręce. To będzie smutna chwila, kiedy będziemy musieli się rozstać - zaznacza Halicki. Na razie jednak dom jest pełen słodkich maluchów i jest kogo przytulać!

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia prześlicznych szczeniaczków, które urodziła kilka tygodni temu suczka Andrzeja Halickiego Afra. Psiaki to oczko w głowie europosła.