Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

To wiemy o rodzinie Adriana Zandberga. Z żoną mają dwójkę dzieci

Adrian Zandberg - wykształcenie

Jako dziecko polityk musiał mieć pewne zdolności aktorskie, bo wystąpił nawet na ekranie, a konkretnie w jednym z odcinków serialu "Ballada o Januszku" z 1988. Zandberg ukończył prywatne Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiów prawniczych nie ukończył, a studia historyczne ukończył w 2002. 27 czerwca 2007 uzyskał na Wydziale Historycznym UW stopień naukowy doktora. W ramach pracy naukowej jako historyk zajmuje się historią ruchu robotniczego, a także historią medycyny i leczenia uzależnień.

Adrian Zandberg - zawód i praca

Zanim trafił do wielkiej polityki pracował jako nauczyciel akademicki, pracował jako wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Był też przedsiębiorcą, a w ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się projektowaniem aplikacji mobilnych.

Adrian Zandberg - kariera polityczna

Młody Zandberg był członkiem Unii Pracy, przewodniczył organizacji młodzieżowej tej partii – Federacji Młodych Unii Pracy, podaje serwis mamprawowiedziec.pl. Zandberg w 2005 r. współtworzył partię Unia Lewicy III RP oraz stowarzyszenie Młodzi Socjaliści. W 2009 r. wybrany do prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W maju 2015 r. współtworzył Partię Razem i zasiadł w jej zarządzie krajowym. W tym samym roku po raz pierwszy kandydował do Sejmu, ale bez powodzenia. W 2019 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale udało mu się zdobyć mandat posła. W 2023 r. ponownie został posłem.

W galerii poniżej zdjęcia, na których Adrian Zandberg występuje w roli świadka na ślubie swojego kolegi - posła Macieja Koniecznego

A. ZANDBERG: RZĄD PLANUJE PRYWATYZACJĘ SŁUŻBY ZDROWIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.