Adrian Zandberg - pochodzenie, rodzice, młodość

Wiele osób zastanawia się, jakie pochodzenie ma Adrian Zandberg. To z uwagi na jego obcobrzmiące nazwisko. Wiadomo, że Zandberg urodził się w 1979 roku Danii, w duńskim mieście Aalborg. To właśnie do tego kraju wyjechali w 1967 roku jego rodzice: matka Ewa i ojciec Piotr. Rodzina wróciła do kraju po śmierci dziadka Adriana Zadberga. w 1986 roku, a sam kandydat nastoletnie lata spędził na warszawskim Mokotowie i Ursynowie. Rodzicom przyszłego polityka wiodło się bardzo dobrze. Rodzice pracowali umysłowo, mama była prawniczką pracującą w Kancelarii Senatu, a ojciec prowadził biznes.

Sam Zandberg na doniesienia na temat swoich przodków, które pojawiły się na stronie minakowski.pl, gdzie opisana została jego rodzina kilka pokoleń wstecz, komentował nieco rozbawiony:

Zdemaskowany! Obawiam się jednak, że poglądy prapradziadka raczej by się prawicy nie spodobały. W okolicach roku 1905, czyli wtedy, gdy prawica wdzięczyła się do caratu, prapradziadek działał (m.in. z Edwardem Abramowskim) w mocno lewicowym Polskim Związku Ludowym. Regularnie pisywał do antyklerykalnego Zarania, zwalczał ciemnotę, zajmował się popularyzacją nauki. Był organizatorem spółdzielczości, jednym z założycieli Społem. Jednym słowem, według dzisiejszej nomenklatury - "lewak"

Ze wspomnianej strony dowiadujemy się, że Zandebrg: - (...) pochodzi z porządnej rodziny patriotyczno-ziemiańskiej, która między powstaniami (listopadowe, legiony, warszawskie) żyła w wiejskim majątku („dworku”). Nie wiem, czy byli „dobrymi panami”, czy też „wyzyskiwaczami żerującymi na nędzy chłopskiej” (bo tego dokumenty nie mówią), ale na pewno jeszcze przed Powstaniem Styczniowym przodek p. Zandberga zasiadał w Towarzystwie Rolniczym (poprzedniku dzisiejszego Towarzystwa Ziemiańskiego).

Dziś Adrian Zandberg jest jednym z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych polityków partii Razem. Być może jego zaangażowanie sprawi, że już niedługo zostanie kandydatem na prezydenta tego ugrupowania!

Adrian Zandberg - żona Barbara i dzieci

Adrian Zandberg jest żonaty z Barbarą Audycką-Zandberg, z którą wziął ślub cywilny. Podobnie jak polityk, jego żona posiada tytuł doktora. Jest adiunktem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, a konkretnie Zakładu Socjourbanistyki i Studiów nad Konfliktem, na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jest socjolożką i specjalistką do spraw mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej.

- Przez wiele lat pracowała w obszarze polskiej polityki mieszkaniowej, pełniąc rolę rzeczniczki organizacji pozarządowej oraz ekspertki w programach Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i projektach samorządowych. Od roku 2020 adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz wykładowczyni interdyscyplinarnych Studiów Miejskich UW

- czytamy w jej biogramie na stronie uczelni. Barbara Audycka-Zandberg ma na swoim koncie także wiele książek i publikacji naukowych związanych z tematyką mieszkalnictwa.

Para wychowuje dwoje dzieci: nastoletnią Olgę i Olafa, który ma teraz 10 lat.

Chcę, żeby w szkole, do której chodzi moja córka Olga, nauczyciele zarabiali godnie i nie musieli martwić się o to, czy starczy im do pierwszego. By mogli skupić się na spokojnym nauczaniu naszych dzieci. #KonwencjaLewicy #LewicaRazem pic.twitter.com/VT4SCMnL4l— Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) May 11, 2019

