To wyróżnienie Oscarem wybitnie spodobało się Radosławowi Sikorskiemu. Nocny wpis ministra

Oscary 2025 zostały już rozdane (ZOBACZ: Oscary 2025 - zwycięzcy. Kto otrzymał statuetkę? Pełna lista)! Gala Oscarów 2025, która odbyła się w nocy z 2 na 3 marca w Dolby Theatre w Hollywood, jak co roku przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na filmowe wyróżnienia, ale także za sprawą olśniewających kreacji gwiazd na czerwonym dywanie (WIĘCEJ: Oscary 2025. Kreacje gwiazd na czerwonym dywanie. Kto wyglądał najlepiej? Dużo zdjęć).

Ceremonię wręczenia nagród śledził najwyraźniej na żywo polski minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski, od ponad trzech dekad pozostaje w związku małżeńskim z Anną Applebaum, amerykańską dziennikarką i pisarką. Zanim został jednak jej mężem, był w związku ze znaną aktorką, znaną choćby z serialu "The Crown", więc świat filmu z całą pewnością nie jest mu obcy (SZCZEGÓŁY: Radosław Sikorski był w związku z wybitną aktorką. "Był moją pierwszą, wielką miłością").

- Gratulacje dla Kierana Culkina za jego oscarową rolę w "A Real Pain"! Uniwersalna historia o żałobie, pamięci i odkrywaniu siebie - osadzona w Polsce, oparta na naszej historii i dziedzictwie żydowskim. Nakręcona w Polsce i współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej - napisał w serwisie X tuż po ogłoszeniu tegoż wyróżnienia.

"List miłosny do Polski" - tak o swoim filmie mówi Jesse Eisenberg, który go napisał, wyreżyserował i zagrał. "Prawdziwy ból" przedstawia historię kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy wyruszają do Polski, aby uczcić pamięć zmarłej babci. Ten komediodramat, zrealizowany w koprodukcji amerykańsko-polskiej, wyróżnia się nie tylko doskonałym aktorstwem, ale także głęboko zakorzenionymi w polskiej tematyce wątkami.

Congratulations to Kieran Culkin on his Oscar-winning role in *A Real Pain*! A universal story of grief, memory, and self-discovery—set in Poland, based on our history and our Jewish heritage. Filmed in Poland and co-financed by the Polish Film Institute.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 3, 2025

