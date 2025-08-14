Tu niebawem zamieszka rodzina Nawrockich! Jak wygląda Pałac Prezydencki od środka? [ZDJĘCIA]

Prezydent Karol Nawrocki z żoną i dziećmi mieszka obecnie w Belwederze. Jednak niebawem czeka ich kolejna przeprowadzka, tym razem do Pałacu Prezydenckiego. Jak zapowiadał poprzedni prezydent Andrzej Duda, konieczny jest odświeżający remont po jego dwóch kadencjach. Jak wygląda wnętrze Pałacu?

Rodzina Karola Nawrockiego zdążyła się już rozgościć w Belwederze. Jego córeczka, Kasia, już czuje się tam jak w domu! Znalazła nawet nową rozrywkę: jeżdżenie na rowerze po jednym z balkonów. Z pewnością dla wszystkich z nich to duża zmiana po wyprowadzce z gdańskiego mieszkania. Niebawem czeka ich kolejna przeprowadzka, tym razem do Pałacu Prezydenckiego, co Karol Nawrocki potwierdził w "Gościu Wydarzeń". Przywołał słowa Andrzeja Dudy, który wspominał o konieczności przeprowadzenia remontu.

- Powiedzmy sobie szczerze, po 10 latach naszego mieszkania w apartamencie w Pałacu Prezydenckim on wymaga odświeżenia. Ten proces na pewno chwilę potrwa - mówił.

Sam prezydent nie wie jednak, ile prace remontowe mogą potrwać. 

Kto mieszkał w Pałacu Prezydenckim, a kto w Belwederze?

Pałac Prezydencki w Warszawie, będący największym pałacem stolicy, pełni funkcję oficjalnej siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego historia, architektura oraz zmieniające się preferencje lokatorów na przestrzeni lat stanowią fascynujący element polskiej historii i polityki. Niniejszy artykuł przedstawia obiektywny przegląd rezydencji, uwzględniając jej funkcje reprezentacyjne, mieszkalne oraz zmiany adaptacyjne, jakie zachodziły wraz z kolejnymi prezydentami.

Pierwszym prezydentem, który zamieszkał w apartamentach na drugim piętrze Pałacu Prezydenckiego, był Lech Wałęsa. To z jego inicjatywy na pierwszym piętrze powstała kaplica. Kolejna para prezydencka, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, w latach 1995-2005 przeprowadziła gruntowny remont pałacu. W jego wyniku zaaranżowano bibliotekę oraz Ogród zimowy. Lech i Maria Kaczyńscy byli następnymi lokatorami.

Nie wszystkie pierwsze pary zdecydowały się jednak na mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski z żoną Anną preferowali Belweder w Łazienkach Królewskich, gdzie zajęli mniejsze pomieszczenia na pierwszym piętrze, a apartamenty w Pałacu Prezydenckim zostały przekształcone w biura. Andrzej i Agata Dudowie postanowili wrócić na Krakowskie Przedmieście, gdzie zamieszkali w apartamencie na drugim piętrze, dysponując przestrzenią o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, obejmującą salon, sypialnię, gabinet, łazienkę i małą kuchnię. Dostęp na drugie piętro jest ograniczony i strzeżony przez ochronę.

Do dyspozycji prezydenta i pierwszej damy jest również ogród, usytuowany na skarpie, z różnorodną roślinnością oraz fosą z ozdobnymi karpiami. Zimą dostępny jest Ogród zimowy w lewym skrzydle pałacu.

