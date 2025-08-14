Tu niebawem zamieszka rodzina Nawrockich! Jak wygląda Pałac Prezydencki od środka? [ZDJĘCIA]

Rodzina Karola Nawrockiego zdążyła się już rozgościć w Belwederze. Jego córeczka, Kasia, już czuje się tam jak w domu! Znalazła nawet nową rozrywkę: jeżdżenie na rowerze po jednym z balkonów. Z pewnością dla wszystkich z nich to duża zmiana po wyprowadzce z gdańskiego mieszkania. Niebawem czeka ich kolejna przeprowadzka, tym razem do Pałacu Prezydenckiego, co Karol Nawrocki potwierdził w "Gościu Wydarzeń". Przywołał słowa Andrzeja Dudy, który wspominał o konieczności przeprowadzenia remontu.

- Powiedzmy sobie szczerze, po 10 latach naszego mieszkania w apartamencie w Pałacu Prezydenckim on wymaga odświeżenia. Ten proces na pewno chwilę potrwa - mówił.

Sam prezydent nie wie jednak, ile prace remontowe mogą potrwać.

Kto mieszkał w Pałacu Prezydenckim, a kto w Belwederze?

Pałac Prezydencki w Warszawie, będący największym pałacem stolicy, pełni funkcję oficjalnej siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego historia, architektura oraz zmieniające się preferencje lokatorów na przestrzeni lat stanowią fascynujący element polskiej historii i polityki. Niniejszy artykuł przedstawia obiektywny przegląd rezydencji, uwzględniając jej funkcje reprezentacyjne, mieszkalne oraz zmiany adaptacyjne, jakie zachodziły wraz z kolejnymi prezydentami.

Pierwszym prezydentem, który zamieszkał w apartamentach na drugim piętrze Pałacu Prezydenckiego, był Lech Wałęsa. To z jego inicjatywy na pierwszym piętrze powstała kaplica. Kolejna para prezydencka, Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy, w latach 1995-2005 przeprowadziła gruntowny remont pałacu. W jego wyniku zaaranżowano bibliotekę oraz Ogród zimowy. Lech i Maria Kaczyńscy byli następnymi lokatorami.

Nie wszystkie pierwsze pary zdecydowały się jednak na mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski z żoną Anną preferowali Belweder w Łazienkach Królewskich, gdzie zajęli mniejsze pomieszczenia na pierwszym piętrze, a apartamenty w Pałacu Prezydenckim zostały przekształcone w biura. Andrzej i Agata Dudowie postanowili wrócić na Krakowskie Przedmieście, gdzie zamieszkali w apartamencie na drugim piętrze, dysponując przestrzenią o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, obejmującą salon, sypialnię, gabinet, łazienkę i małą kuchnię. Dostęp na drugie piętro jest ograniczony i strzeżony przez ochronę.

Do dyspozycji prezydenta i pierwszej damy jest również ogród, usytuowany na skarpie, z różnorodną roślinnością oraz fosą z ozdobnymi karpiami. Zimą dostępny jest Ogród zimowy w lewym skrzydle pałacu.

W naszej galerii zobaczycie Pałac Prezydencki od środka:

Sonda Czy Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem Polski? Tak Nie Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże