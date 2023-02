Tusk chce programu "Cela Plus" dla polityków PiS-u. Ziemkiewicz odpowiada: Kolejny odcinek serialu "mokre sny impotenta"

Donald Tusk zapowiedział w "Faktach po Faktach" powstanie programu "Cela Plus", który będzie przygotowany "dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali system dojenia państwa". - Pan minister Czarnek mówi, że "Willa Plus" to świetnie przygotowany program, a ja chce wam powiedzieć, że "Cela Plus" będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym - zapowiedział Tusk.

- Kolejny odcinek serialu "mokre sny impotenta" - napisał na Twitterze Rafał A. Ziemkiewicz, znany prawicowy publicysta i pisarz, umieszczając fragment wywiadu Donalda Tuska w TVN24.

