Tusk poszedł na mecz i wybuchła wrzawa! Szok, co mu zarzucili

Polska wygrała w Warszawie z Maltą 2:0 w meczu 2. kolejki grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 i jest liderem tabeli. Obie bramki zdobył Karol Świderski. Mecz Polaków śledził z trybun polski premier. Donald Tusk od lat jest znany z tego, że uwielbia piłkę nożną i sam chętnie gra w nogę, czyli "harata w gałę". Nie mogło więc go zabraknąć na tym spotkaniu. O tym, że Tusk jest na meczu i kibicuje polskiej drużynie, pochwalił się on sam.

W mediach społecznościowych premier pochwalił się zdjęciem z trybun w towarzystwie zadowolonych kibiców, a fotografię podpisał krótko podsumowując przy okazji spotkanie słowami: - Mecz średni, wynik lepszy, a ja incognito wśród zwykłych kibiców i to jest najfajniejsze.

Mecz średni, wynik lepszy, a ja incognito wśród zwykłych kibiców i to jest najfajniejsze. pic.twitter.com/TnKsPO7pxL— Donald Tusk (@donaldtusk) March 24, 2025

Niemal od razu pojawiły się komentarze wskazujące na to, jakie miejsce na trybunach zajął Tusk. Uwagę na to zwrócił choćby Paweł Szefernaker, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a przy okazji szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, kandydata w wyborach prezydenckich popieranego przez PiS. Szefernaker skomentował zdjęcie z meczu i napisał:

Kolejne kłamstwo! To komfortowa strefa GOLD. Zwykli kibice nie mają tam dostępu. Wejście tylko z opaską, taką jaką ma na ręce osoba siedząca za premierem. Tak ta trybuna jest opisywana na stronie Stadionu Narodowego ⤵️ pic.twitter.com/zCMARc4MKd— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) March 24, 2025

Kolejne kłamstwo! To komfortowa strefa GOLD. Zwykli kibice nie mają tam dostępu. Wejście tylko z opaską, taką jaką ma na ręce osoba siedząca za premierem. Tak ta trybuna jest opisywana na stronie Stadionu Narodowego - stwierdził Szefernaker dodając do wpisu opis właśnie strefy GOLD.

Inni także nie mieli litości dla Donalda Tuska. Europoseł PiS Andrzej Mularczyk dodał od siebie: - Wygwizdania się bałeś więc poszedłeś incognito. 🤡 Wystarczy, że przez sekundę pojawiłbyś się na telebimie i nie byłoby czego zbierać… A inny europoseł i jeden z najbardziej znanych polityków Prawa i Sprawiedliowści Michał Dworczyk stwierdził: - Wartość jednej wejściówki do strefy GOLD na dzisiejszy mecz Polska-Malta to 2000 zł. Tyle w temacie „zwykłych kibiców”. On także dodał do swojego wpisu opis tego, czym jest strefa GOLD i tego, co w niej jest dostępne.

Donald Tusk jednak zdaje się nie przejął tymi uwagami albo jeszcze ich nie zauważył, a na meczu bawił się dobrze. Wystarczy wspomnieć, że wśród kibiców spotkał też... Daniela Martyniuka, czyli syna gwiazdora disco polo, Zenka Martyniuka. Młody Martyniuk pochwalił się w sieci zdjęciem z premierem.

