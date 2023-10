Tusk zabrał psa córki na spacer. Szef PO wymyślił specjalną zabawę [FOTO PAPARAZZI]

Czworonoga roznosiła energia, a rozluźniony polityk zabawiał go kopiąc m.in. w jego stronę kasztany, które spadły na ziemię. Przed Donaldem Tuskiem pracowite dni w wielkiej polityce. Już jutro ma spotkać się Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą, który przeprowadzać ma indywidualne konsultacje z liderami ugrupowań, które weszły do parlamentu. Następnie poleci do Brukseli, by spotkać się z liderami państw europejskich i spróbować odblokować dla Polski miliardy z KPO. W planach Tusk ma również ważne negocjacje z Trzecią Drogą i Lewicą na temat utworzenia nowego rządu.

