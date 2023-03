Tuż przed emisją szokującego reportażu o Janie Pawle II przyszło uderzenie jak z armaty! "Diabeł"

Sławoj Leszek Głódź znów wywołał skandal! Zmienił się nie do poznania, ale to był on!

Informacje, które coraz częściej pojawiają się o Janie Pawle II, niepokoją już nawet ludzi raczej życzliwie nastawionych do Kościoła. Na TVN24 GO już teraz można zobaczyć wzbudzający ogromne emocje reportaż "Franciszkańska 3". Emisja w telewizji zaplanowana jest na poniedziałek, 6 marca, 2023 roku o godz. 20:30. Kościół drży, bo nie wiadomo, jak zareagują wierni. A autor reportażu Marcin Gutowski uchyla rąbka tajemnicy. - Docieramy do świadków, do ofiar, do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym - zdradza.

Diabeł istnieje i mąci w sprawie Jana Pawła II? Przerażające słowa biskupa

Tuż przed emisją szokującego reportażu o Janie Pawle II głos zabrał nowy biskup gliwicki Stanisław Oder, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego polskiego papieża. -Jeśli chodzi o osobę Jana Pawła II mamy do czynienia z wielką transparencją. Jeżeli w uczciwy sposób spojrzymy na jego wypowiedzi i działania, to głośniejszego głosu w sprawach potrzeby oczyszczenia Kościoła z przestępstw na tle pedofilii niż głos Jana Pawła II za jego czasów nie było. A głos ten pojawił się już w 1993 r. w przemówieniu do biskupów amerykańskich. A powiedział on wówczas, że dla tego typu przestępców, którzy krzywdzą najsłabszych, nie ma miejsca w Kościele - stwierdził biskup, który uderza z grubej rury. Jego zdaniem "od samego początku pontyfikat Jana Pawła II był istotną przeszkodą na drodze realizacji różnych programów zła". - Usiłowanie podważenia autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w kontekst odwiecznej walki pomiędzy dobrem a złem. Jestem przekonany, że diabeł istnieje i posługuje się ludźmi, często nieświadomymi, po to, żeby zasiewać niepokój i wątpliwości. A to, co się dziś dzieje z Janem Pawłem II, jest kolejnym tego przykładem - przekonywał bp Oder.

