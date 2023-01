Potworne PODWYŻKI czynszów! Polacy są WŚCIEKLI | Komentery

"Płaciłem 806 złotych, a teraz już 1100", wyliczał mężczyzna i zastanawiał się, czy to wciąż warszawskie Bródno, czy też może Manhattan w Nowym Jorku. "Jak tu żyć, bo ja nie wiem... Tylko wziąć karabin i się zastrzelić..." mówił załamany emeryt. Takie głosy nie są odosobnione, bo wielu samotnych seniorów stanie teraz przed trudnym wyborem: "Nie wiem, czy zapłacić komorne, czy światło, gaz, leki, czy chleb kupić?", skarżyła się emerytka, której rachunki za ogrzewanie skoczyły właśnie o 200 złotych. "Powiesić się tylko idzie, nie ma wyjścia...", mówiła ze łzami w oczach kobieta, która dostaje co miesiąc 1800 złotych emerytury, a za sam czynsz musi przelewać na konto spółdzielni niemal 1000 złotych. "Wiele osób skróci sobie męki. To jest działanie antyhumanitarne" , przekonywała zrezygnowana kobieta. "Nie chcę o tym myśleć, dla ludzi to jest klęska", dodał kolejny senior. Co robią emeryci, żeby przeżyć? Jeden z mężczyzn, którego Adam Feder spotkał między blokami na warszawskim Bródnie, przekonywał, że coraz częściej widzi w sklepach wielkopowierzchniowych starszych ludzi, którzy kradną jedzenie! Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie Polaków, którzy rwą włosy z głowy i przeklinają na podwyżki czynszów!

