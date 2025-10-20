Ujawniono, ile osób ogląda program Daniela Nawrockiego. Hit czy klapa syna prezydenta?

Syn prezydenta Karola Nawrockiego, Daniel, prowadzi od dwóch miesięcy swój autorski program w telewizji wPolsce24. Jak radzi sobie format „Nawrocki w Polsce”? Portal Wirtualne Media poinformował właśnie, że program notuje średnią widownię na poziomie 118 tysięcy widzów. Ostatni odcinek przyciągnął jednak przed ekrany aż 185 tysięcy osób. Wiadomo też, jaki był najsłabszy wynik programu Daniela Nawrockiego.

Program Daniela Nawrockiego zadebiutował na antenie wPolsce24 10 sierpnia. Format ten odbiega od typowych programów telewizyjnych, ponieważ Nawrocki prowadzi rozmowy z gośćmi w terenie, w ich naturalnym środowisku. Jego gośćmi byli m.in. Filip Chajzer, Andrzej Duda i Dariusz Michalczewski.

Po nieco ponad dwóch miesiącach emisji, program „Nawrocki w Polsce” może pochwalić się średnią widownią na poziomie 118 tysięcy osób. Udział w rynku wynosi 1,01 proc. wśród wszystkich widzów oraz po 0,52 proc. w grupach 16-49 i 16-59. Dane te pochodzą z Nielsen Audience Measurement i uwzględniają oglądanie poza domem (OOH). Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, największą popularnością cieszył się ostatni odcinek, który zgromadził przed telewizorami aż 185 tysięcy widzów. Najsłabszy wynik odnotowano 28 września – wówczas obejrzało go jedynie 48 tysięcy widzów.

We wrześniu stacja wPolsce24 zdecydowała się na przesunięcie emisji programu z godziny 20:20 na 17:05. Od października rozmowy z Danielem Nawrockim można oglądać o 18:55. Zmiany w ramówce miały na celu uporządkowanie układu dnia stacji. Twórcy programu zapowiadają kontynuację spotkań w naturalnym otoczeniu rozmówców i liczą na stabilizację wyników po zmianach godzin emisji.

