- Program Daniela Nawrockiego ma już dwa miesiące.
- Ujawniono dane, które rzucają światło na to, czy syn prezydenta odniósł sukces, czy porażkę.
- Zobacz, czy Daniel Nawrocki ma powody do zadowolenia.
Program Daniela Nawrockiego zadebiutował na antenie wPolsce24 10 sierpnia. Format ten odbiega od typowych programów telewizyjnych, ponieważ Nawrocki prowadzi rozmowy z gośćmi w terenie, w ich naturalnym środowisku. Jego gośćmi byli m.in. Filip Chajzer, Andrzej Duda i Dariusz Michalczewski.
Zobacz: Donald Tusk zaczął nowy tydzień od mocnego wpisu! "W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią"
Po nieco ponad dwóch miesiącach emisji, program „Nawrocki w Polsce” może pochwalić się średnią widownią na poziomie 118 tysięcy osób. Udział w rynku wynosi 1,01 proc. wśród wszystkich widzów oraz po 0,52 proc. w grupach 16-49 i 16-59. Dane te pochodzą z Nielsen Audience Measurement i uwzględniają oglądanie poza domem (OOH). Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, największą popularnością cieszył się ostatni odcinek, który zgromadził przed telewizorami aż 185 tysięcy widzów. Najsłabszy wynik odnotowano 28 września – wówczas obejrzało go jedynie 48 tysięcy widzów.
Sprawdź: Nowe życie Andrzeja Dudy! Były prezydent wszedł do biznesu
We wrześniu stacja wPolsce24 zdecydowała się na przesunięcie emisji programu z godziny 20:20 na 17:05. Od października rozmowy z Danielem Nawrockim można oglądać o 18:55. Zmiany w ramówce miały na celu uporządkowanie układu dnia stacji. Twórcy programu zapowiadają kontynuację spotkań w naturalnym otoczeniu rozmówców i liczą na stabilizację wyników po zmianach godzin emisji.
Galeria poniżej: Daniel Nawrocki w towarzystwie uroczej partnerki! To jego dziewczyna Magda