Program Daniela Nawrockiego ma już dwa miesiące.

Ujawniono dane, które rzucają światło na to, czy syn prezydenta odniósł sukces, czy porażkę.

Zobacz, czy Daniel Nawrocki ma powody do zadowolenia.

Program Daniela Nawrockiego zadebiutował na antenie wPolsce24 10 sierpnia. Format ten odbiega od typowych programów telewizyjnych, ponieważ Nawrocki prowadzi rozmowy z gośćmi w terenie, w ich naturalnym środowisku. Jego gośćmi byli m.in. Filip Chajzer, Andrzej Duda i Dariusz Michalczewski.

Po nieco ponad dwóch miesiącach emisji, program „Nawrocki w Polsce” może pochwalić się średnią widownią na poziomie 118 tysięcy osób. Udział w rynku wynosi 1,01 proc. wśród wszystkich widzów oraz po 0,52 proc. w grupach 16-49 i 16-59. Dane te pochodzą z Nielsen Audience Measurement i uwzględniają oglądanie poza domem (OOH). Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, największą popularnością cieszył się ostatni odcinek, który zgromadził przed telewizorami aż 185 tysięcy widzów. Najsłabszy wynik odnotowano 28 września – wówczas obejrzało go jedynie 48 tysięcy widzów.

We wrześniu stacja wPolsce24 zdecydowała się na przesunięcie emisji programu z godziny 20:20 na 17:05. Od października rozmowy z Danielem Nawrockim można oglądać o 18:55. Zmiany w ramówce miały na celu uporządkowanie układu dnia stacji. Twórcy programu zapowiadają kontynuację spotkań w naturalnym otoczeniu rozmówców i liczą na stabilizację wyników po zmianach godzin emisji.

